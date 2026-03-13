El Bòlit inaugurarà un cicle que s'empara en la ficció com a via d'escapament
Les tres mostres contenen obres de cinc artistes que es complementen amb relats d'Irene Pujadas, Victor Balcells i Mar Bosch
A.S.
Els tres espais expositius que conformen el Bòlit (La Rambla, Sant Nicolau i Pou Rodó) inauguraran divendres un cicle expositiu basat en l'univers imaginatiu de la ficció, i del seu paper com a via d'escapament lúdica o satírica de la realitat. Les tres exposicions Un joc de criatures, Aquí mateix en un altre lloc i Maladaptive Daydreaming, tenen un mateix fil temàtic tot i ser independents i estan conformades per un tàndem entre artistes i textos d'escriptors catalans. El Bòlit La Rambla iniciarà la inauguració a les 19 h, i a continuació s'inauguraran la resta a Sant Nicolau i al Pou Rodó.
A banda, l'equipament també ha preparat un programa d'activitats relacionades amb el cicle que inclou una presentació performativa, converses entre els artistes i escriptors participants, visites comentades i una classe magistral. El cicle es podrà visitar fins al 6 de setembre.
El cicle està comissariat per Bernat Daviu i parteix d'una notícia de l'agost de 2020 sobre una nena de quatre anys rescatada per un ferri turístic a alta mar, on hi va arribar després de ser arrossegada pels corrents mentre es banyava enfilada en un unicorn inflable. Aquests vint minuts durant els quals va estar desapareguda són el punt de partida d'un planejament que s'obre a múltiples lectures ficcionades, com ara què hauria passat si la nena s'hagués escapat i hagués decidit canviar el curs de la història que li ha tocat viure. Aquest és el punt de partida de les obres que formen les tres exposicions, que estan influenciades per relats al marge dels discursos dominants i que es reivindiquen en contextos distòpics.
D'aquesta manera, Un joc de criatures ( Bòlit La Rambla) parteix de l'obra de l'holandesa resident a Argelaguer Margit Kocsis, coneguda per dibuixar figures infantils inquietants i la fa dialogar amb l'olotí Rafel G. Binachi, que ha produit dibuixos i retallables que activen un joc amb allò que roman ocult i generen una tensió entre memòria i ficció. En la mostra, Pujadas proposa un text sobre biografies imaginàries de Kocsis que reivindica una obra pictòrica que va quedar eclipsada per la seva imatge sexualitzada i per la seva mort prematura.
La segona mostra, Aquí mateix en un altre lloc (Bòlit Pou Rodó), està conformada per artistes que treballen en formats digitals i parlen de videojocs, mons virtuals i productivitat en l'era digital. Parteix de la proposta de Victor Balcells i està feta amb intel·ligència artificial. Hi participen Sara Sadik, Will Lee chicago, Andrea Gómez i Daniel Moreno.
A Maladaptive Daydreaming (Bòlit Sant Nicolau), proposada per Elena Garrigolas, combina dibuix, pintura i animació en una instal·lació amb què explora cossos que desborden els límits normatius. Ho fa a partir d'una experiència vital marcada per la repressió emocional i la negació del cos i construeix figures antropomòrfiques i grotesques que expressen culpa i ideals de bellesa. Hi col·labora l'escriptora gironina Mar Bosch amb el relat d'una dona que té fantasies amb una altra forma de ser i que es debat entre un cos reclòs en la puresa i la temptació del desig.
Entre les activitats paral·leles que es duran a terme hi ha una conversa entre Rafel G Bianchi i Pujadas l'11 d'abril a les 12 al Bòlit La Rambla i al Jardí del Bòlit Sant Nicolau; una visita a l'exposició d'Elena Garrigolas el 25 d'abril al Bòlit Sant Nicolau que comptarà amb una conversa entre l'artista i Mar Bosch; o la classe performativa de Daniel Moreno Roldán el 6 de juny al Bòlit Pou Rodó.
