Cap Butaca Buida vol omplir una vintena de teatres gironins
La iniciativa se celebrarà el 21 de març, en sales de Girona, Banyoles, Salt, Bescanó o Figueres
S'hi podran veure espectacles de Sol Picó, Mercè Sampietro, Joan Pera, Marcel Tomàs o Carles Sans
La tercera edició de Cap Butaca Buida, la Diada del Teatre, buscarà omplir una vintena de funcions a les comarques gironines dissabte vinent, 21 de març. La iniciativa, que convida el públic a ocupar les platees en una mateixa jornada coincidint amb la Setmana Mundial del Teatre, implicarà enguany teatres i equipaments culturals de Banyoles, Bescanó, Caldes de Malavella, Corçà, Cassà de la Selva, Figueres, Girona, Lladó, Llagostera, Llívia, Palafrugell o Palamós. També s’hi han sumat Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Joan de les Abadesses, Santa Cristina d’Aro i Torroella de Montgrí.
La programació inclou propostes de teatre contemporani, humor, música en directe, dansa, musicals i teatre amateur, amb noms com Sol Picó (La Cordero i el seu exèrcit, Teatre Municipal de Girona), Marcel Tomàs (Un tal Cèsar, Espai Ridaura de Santa Cristina d’Aro), Mercè Sampietro (Mixtura, Teatre Casino Llagosterenc) o Anna Moliner (You say tomato, Teatre de Bescanó).
Entre els espectacles que ja han fet el ple hi ha N’importe quoi, de Leandre Clown, al Teatre Municipal de Banyoles; Una estona amb Joan Pera a la sala del Centre Recreatiu de Cassà de la Selva, o Per fi me’n vaig, de Carles Sans, al Teatre de Salt.
Una mobilització escènica de país
Cap Butaca Buida és una iniciativa impulsada per l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (3Cat), amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en el marc del I Pla d’Impuls del Teatre de Catalunya 2023–2026, i amb la col·laboració de teatres, productores, companyies i institucions culturals.
Tota la programació es pot consultar al web de Cap Butaca Buida, amb un cercador que permet filtrar per sales, territoris, gèneres i tipus d’experiència.
