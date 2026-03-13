El despatx d'arquitectura d'Olot RCR porta tota la seva trajectòria en una exposició al museu de la Garrotxa
'Arrels i ales. Un viatge dels inicis a l'actualitat' és una proposta viva i un "agraïment" a la comarca
El museu de la Garrotxa d'Olot acull des d'aquest dissabte fins al 9 d'agost l'exposició 'Arrels i ales. Un viatge dels inicis a l'actualitat', que repassa els prop de 40 anys de trajectòria del despatx d'arquitectura RCR. Una mostra viva, comissariada per Jaume Prat, que "mutarà" durant el temps que estarà exposada i que pretén explicar a través de les obres dibuixades per Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta el pas del temps i "el camí" viscut pels tres arquitectes. A més, també és un "agraïment" a la comarca que ha inspirat el despatx en cadascuna de les cases, edificis o infraestructures que han dissenyat. "Potser el canvia més és l'expressió i la manera d'adaptar-se al llarg del temps, però els valors romanen", explica Pigem.
