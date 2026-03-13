Guillem Bautista publica l’EP 'No sta mal' i el presentarà al Festival Strenes de Girona
El cantautor badaloní consolida la projecció dins el pop d'autor en català amb sis noves cançons
Cesc Núñez
El cantautor, compositor i productor badaloní Guillem Bautista ha publicat aquest divendres 'No sta mal', un nou EP que presentarà el 28 de març al Festival Strenes de Girona. El treball s’emmarca dins el pop d’autor en català amb influències de la cançó d'autor, l'indie, el pop i el folk. El nou treball de Bautista està format per sis cançons. El tema que dona nom a l'enregistrament, 'No sta mal', planteja relativitzar les preocupacions quotidianes i posa el focus en viure el present. Una altra de les peces és 'Virgínia', cançó pop amb elements folk que compta amb la col·laboració de Mama Dousha i del productor Scoty DK i que descriu un viatge per carretera amb referències al paisatge català.
El disc inclou també 'La vida va bé', dedicada a les persones de l’entorn proper que aporten suport emocional; 'Fred dins de casa', que aborda la pèrdua d'una relació; 'De festa en festa', centrada en la recerca de l'amor durant una nit de festa, i 'Tot avança', inspirada en la pèrdua d’un disc dur amb idees musicals i que reflexiona sobre la pèrdua i el pas del temps.
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
- L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estudia emprendre accions legals contra SOM Calonge i Sant Antoni per l’ús fraudulent de la IA