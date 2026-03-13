Roses farà presentacions de llibres i recitals poètics per celebrar l'arribada de Sant Jordi
La Biblioteca Jaume Vicents Vives acollirà una nova edició del Mes de Paraules amb una sessió del cicle Llibràlegs com a novetat principal
Des de demà dissabte fins al mateix dia de Sant Jordi, Roses tornarà a ser un aparador de literatura amb una nova edició del Mes de Paraules, que acollirà presentacions de llibres, recitals poètics, teatre i contes. En total, seran una desena d'actes que es faran a la Biblioteca Jaume Vicens Vives del municipi, que també acollirà per primera vegada una sessió del cicle Llibràlegs.
L'arrencada dels actes serà demà amb la presentació del llibre Zenbobia Camprubí i els secrets de Cala Montjoi de Francesc Galí. El director de la Casa-Museo Zenobia-Juan Ramón Jiménez, Antonio Ramírez, també hi serà, i l'acte clourà amb una lectura poètica i música en viu a càrrec d'Ignasi Tomàs i la pianista Carme Vilà.
La següent jornada tindrà lloc el 25 de març amb una segona presentació del libre Baldomero Salabert Ferrer. Mero Petit de José Luis Bartolomé. L'endemà, Jordina Biosca i el guitarrista David Garcia celebraran el Dia Mundial de la Poesia amb el recital poètic Quanta, quanta Poesia, en què repassaran textos de Palau i Fabre, Joan Brossa, Mercè Rodoreda, Joan Maragall, Salvat Papasseit, Dolors Miquel, Wislawa Szymborska o Eduardo Galeano, entre molts altres.
La segona setmana d'abril concentrarà dues activitats destacades. La primera, el dimecres 15 amb la primera sessió del cicle Llibràlegs al municipi, en què les actrius Meri Yanes i Mercè Pons posaran veu i interpretació a quatre autores destacades del panorama teatral català: Cristina Clemente, Clàudia Cedó, Carla Torres i Lara Díez. L'endemà s'hi farà un recital poètic a càrrec d'Ignasi Tomàs i el guitarrista Ian Sala.
Aquest any, la Biblioteca també celebrarà la revetlla de Sant Jordi amb una sessió de contes per a adults amb el títol L'art d'amargar-se la vida o com fer d'un mateix un perfecte miserable i que oferirà Carles Alcoy.
D'altra banda, L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament juntament amb el Rotaru Club Roses-Empuriabrava han convocat enguany un concurs poètic en dues categories: d'adults en català o castellà, i menors en català, al qual s'hi podrà participar fins al 12 d'abril.
