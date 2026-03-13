El Sarrià Manga es reivindica com l'únic esdeveniment 100% dedicat al món japonès
La fira tindrà lloc aquest cap de setmana amb tornejos, tallers, concerts i concursos
Un any més, el Sarrià Manga omplirà de cultura japonesa i videojocs el pavelló Municipal d'Esports del municipi. Aquest cap de setmana tindrà lloc la fira otaku més "pura" de les comarques gironines amb tallers, concursos, actuacions musicals i tornejos. I tot plegat, sense que hi faltin les botiguetes d'artistes artesans, marxandatge i foodtrucks. "Som l'únic esdeveniment de les comarques gironines que es dedica només al manga, l'anime i als videojocs", subratlla Ivan Carrasco, programador de continguts de l'Associació Starraco Unlimited, organitzador de la fira. Ni còmic europeu o americà, ciència-ficció o fantasia ni tecnologia, sinó que Sarrià aposta només per un univers que va captivar Catalunya als anys 90 gràcies a sèries com Bola de Drac o el Dr. Slump, i que deixaria una estela daurada durant els 2000 amb One Piece, el Detectiu Conan, Doraemon o Shin Chan, entre molts altres. El mateix lema de la fira, Soc petit però valent, fa referència a aquesta aposta, i alhora fa una divertida picada d'ullet a la primera cançó de tancament en català de Bola de Drac Z.
Ara, aquells nens ja són adults, i són un puntal imprescindible de la fira, un fet que n'explica l'essència familiar. "Ens venen molts nanos joves, és un públic molt interessat en les sèries del moment, però tenim essencialment un públic familiar de pares que han crescut amb Bola de Drac i l'Arale, i que tenen fills que viuen una nova onada de sèries com Guardians de la Nit o Atac als Titans", explica.
Pel que fa als actes, el pavelló municipal de Sarrià acollirà tallers d'escriptura japonesa i iniciació al manga, actuacions de ball J-Pop i K-Pop amb artistes que comparteixen la seva passió pel ball a les xarxes socials, com @hummy.idol i @groovy.bleah. L'actriu de doblatge i cantant basca María Martínez (@maria_aladea) portarà versions de temes d'anime i videojocs, i el grup de K-Pop de l'acadèmia de ball DanceCraft de Girona farà una exhibició i classes d'aquest popular estil musical que està en ple auge gràcies a pel·lícules com Les guerreres K-Pop i grups com BTS, EXO o Blackpink. Per arrodonir-ho, hi haurà concurs de cosplays amb diversos convidats, i lligues de Pokémon Go, Beyblade i videojocs amb consoles de gaming i retro. Com cada any, hi haurà una zona de botigues de marxandatge i artistes artesans que vendran des de làmines de dibuixos manga i variants en punts de llibre o adhesius, fins a joies o roba.
Com a novetat principal, Ràdio Sarrià farà una retransmissió en directe tots dos dies de la fira d'11 a 12 hores. La fira obrirà a partir de les 10 h i s'allargarà fins a les vuit de la tarda.
Carrasco espera poder superar els 3.500 assistents de l'edició passada. Subratlla que enguany han avançat les dates per no fer-ho coincidir amb l'entrada de la Setmana Santa, com va passar l'any passat i que segons Carrasco, "es va notar". L'Associació també organitza altres esdeveniments de les comarques gironines, com la Carbomanga, a Caldes de Malavella, i el Manga&Còmic de Calonge.
Subscriu-te per seguir llegint
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
- L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estudia emprendre accions legals contra SOM Calonge i Sant Antoni per l’ús fraudulent de la IA