"Torrente presidente" conquista els cinemes gironins amb sessions a totes hores
La nova comèdia de Santiago Segura, que s'ha estrenat aquesta tarda a Girona, Platja d'Aro, Blanes, Salt, Olot, Roses i Figueres, reuneix centenars d'espectadors en les primeres projeccions
Kevin Spacey, Alec Baldwin, Leo Harlem, Jordi Sánchez, Jordi Évole i Mariano Rajoy tenen aparicions en un film presentat sense tràiler, ni pòster ni projecció prèvia a la premsa
Poques setmanes després del cop d'efecte per a la taquilla que va representar l'estrena de Balandrau, vent salvatge, els cinemes gironins esperen des d'aquesta tarda una nova invasió d'espectadors gràcies al retorn a la pantalla gran de José Luís Torrente, l'expolicia més inepte, caspós, masclista, racista i feixista, que interpreta Santiago Segura, ara disposat a fer carrera política. La sisena entrega de la saga, que restava inèdita des de l'estrena de Torrente 5: Operación Eurovegas (2014), s'havia convertit en tot un esdeveniment gràcies a la peculiar campanya de promoció ideada pel seu creador i la distribuïdora Sony.
Torrente presidente no té tràiler, ni pòster promocional, ni imatges, per l'expressa voluntat de Segura que els seus fans anessin al cinema i descobrissin la nova aventura del personatge sense spoilers. A l'hora de la veritat, i després de les primeres crítiques publicades, no n'hi havia per tant i la cinta, plena de col·laboracions especials i picades d'ullet polítiques, resulta força inofensiva. I això que Segura l'havia promocionada com "torna la vergonya del cinema espanyol" i havia advertit des de les xarxes que no era una pel·lícula apta per a cors sensibles. "La pel·lícula ofereix una parodia previsible i inoqua de la política espanyola del moment", apunta en la seva crítica Quim Casas, a El Periódico.
Malgrat que tampoc s'havia filtrat l'argument (Torrente segueix convençut que és un heroi nacional a Espanya i accepta la proposta d'un partit populista i d'extrema dreta, anomenat Nox, per presentar-se a les eleccions), la pel·lícula ha arribat als cinemes amb més de 150.000 entrades venudes anticipadament a tot l'Estat. A Girona la resposta també ha sigut bona, per part del públic, i almenys això era el que esperaven els programadors dels set cines que la projecten (Ocine Girona, Platja d'Aro i Blanes, Odeón de Salt, Cines Roses, Cines Figueres i Cines Olot) a la província.
Un Torrente a cada sala
Avui la primera sessió a Girona ha reunit mig centenar de persones, una xifra molt superior a la del primer passi de qualsevol divendres d'estrena. I la xifra d'espectadors ha anat pujant a mida que ha anat avançant la tarda/vespre. Però aquí el realment espectacular és el número de sessions que se'n faran durant el cap de setmana: més de 60 al dia, tant demà com diumenge. A Salt es projecta cada mitja hora entre les 4 de la tarda i les 10 de la nit. I a Girona ciutat se'n fan 10 passis a l'Ocine, que en cap de setmana en proposa 11 a Platja d'Aro i 12 a Blanes. Torrente conquereix tres i quatre sales en els principals complexos.
Estrenada la pel·lícula, les xarxes s'han començat a omplir amb les primeres crítiques i la revelació de quins són els principals cameos orquestrats per Santiago Segura. N'hi ha un piló, però alguns dels més destacats els protagonitzen dos actors de Hollywood (Kevin Spacey i Alec Baldwin), al costat d'habituals com Leo Harlem, l'actor Jordi Sánchez, el cantant Bertin Osborne i el periodista Jordi Évole. Fins i tot hi apareix Mariano Rajoy.
