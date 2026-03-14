El Sarrià Manga es bolca un any més en el món «otaku»
El Pavelló d'Esports acull tot el cap de setmana tornejos, tallers, concerts i concursos
DdG
El Pavelló Municipal de Sarrià de Ter acull aquest cap de setmana una nova edició del Sarrià Manga, una cita íntegrament dedicada al manga, l’anime i els videojocs que aspira a superar els 3.500 assistents de l’any passat. La cita «otaku» inclou tallers, concursos, actuacions musicals i tornejos, combinats amb la venda d’artesania i marxandatge. Entre els actes previstos aquest cap de setmana hi ha tallers d’escriptura japonesa i iniciació al manga, actuacions de ball J-Pop i K-Pop amb artistes que comparteixen la seva passió pel ball a les xarxes socials, com @hummy.idol i @groovy.bleah. L’actriu de doblatge i cantant basca María Martínez (@maria_aladea) portarà versions de temes d’anime i videojocs, i el grup de K-Pop de l’acadèmia de ball DanceCraft de Girona farà una exhibició i classes d’aquest popular estil musical que està en ple auge gràcies a pel·lícules com Les guerreres K-Pop i grups com BTS, EXO o Blackpink.
Per arrodonir-ho, hi haurà concurs de cosplays amb diversos convidats, i lligues de Pokémon GO, Beyblade i videojocs amb consoles de gaming i retro. Com cada any, hi haurà una zona de botigues de marxandatge i artistes artesans que vendran des de làmines de dibuixos manga i variants en punts de llibre o adhesius, fins a joies o roba. L’horari de la fira és de deu del matí a vuit de la tarda.
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Aquestes empreses gironines són considerades un 'gran lloc per treballar
- Una jove investigadora de Llagostera participa en un descobriment clau sobre com es formen els embrions
- «La gent demana sushi a casa i jo els porto arrossos i guisats»
- Desnonen en Siusplau, l'icònic aficionat del Girona: 'No quedarà al carrer
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- Creixen un 193% les sol·licituds de certificats de baptisme del segle XIX
- Llibres, cultura japonesa, música... Els millors plans per gaudir del cap de setmana