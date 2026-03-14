Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
GironaAgenda GironaGirona DelíciaBàsquet GironaGirona FC
instagramlinkedin

El Sarrià Manga es bolca un any més en el món «otaku»

El Pavelló d'Esports acull tot el cap de setmana tornejos, tallers, concerts i concursos

DdG

Sarrià de Ter

El Pavelló Municipal de Sarrià de Ter acull aquest cap de setmana una nova edició del Sarrià Manga, una cita íntegrament dedicada al manga, l’anime i els videojocs que aspira a superar els 3.500 assistents de l’any passat. La cita «otaku» inclou tallers, concursos, actuacions musicals i tornejos, combinats amb la venda d’artesania i marxandatge. Entre els actes previstos aquest cap de setmana hi ha tallers d’escriptura japonesa i iniciació al manga, actuacions de ball J-Pop i K-Pop amb artistes que comparteixen la seva passió pel ball a les xarxes socials, com @hummy.idol i @groovy.bleah. L’actriu de doblatge i cantant basca María Martínez (@maria_aladea) portarà versions de temes d’anime i videojocs, i el grup de K-Pop de l’acadèmia de ball DanceCraft de Girona farà una exhibició i classes d’aquest popular estil musical que està en ple auge gràcies a pel·lícules com Les guerreres K-Pop i grups com BTS, EXO o Blackpink.

Per arrodonir-ho, hi haurà concurs de cosplays amb diversos convidats, i lligues de Pokémon GO, Beyblade i videojocs amb consoles de gaming i retro. Com cada any, hi haurà una zona de botigues de marxandatge i artistes artesans que vendran des de làmines de dibuixos manga i variants en punts de llibre o adhesius, fins a joies o roba. L’horari de la fira és de deu del matí a vuit de la tarda.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents