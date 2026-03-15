Cinc amics es fan la mateixa foto des de 1982 cada cinc anys: el resultat arrasa a internet
Un grup d’amics repeteix cada lustre les mateixes expressions, posicions i ubicacions de la imatge original
Oriol García Dot
La fotografia és un dels elements més importants que tenim per conservar alguns records de les nostres vides. Tot i que els moments es guarden a la memòria, podem, en certa manera, reviure’ls gràcies a les fotografies.
El 1982, cinc adolescents es van asseure i van posar per a una foto al llac Copco (Califòrnia, Estats Units) i, tot i que no pretenien convertir-ho en una tradició, ho va acabar sent. Cada cinc anys, durant les últimes quatre dècades, John Wardlaw, John Dickson, Mark Rumer, Dallas Burney i John Molony s’han reunit al llac de Califòrnia i s’han fet la mateixa fotografia.
La primera imatge va ser pura casualitat. Wardlaw, conegut com a Wedge dins del grup, tenia una cabana familiar al costat del llac on es van reunir el juliol de 1982. Mentre era a la terrassa de la cabana, Dickson, o JD, va col·locar la càmera amb el temporitzador automàtic per fer una foto de grup, segons explica Wardlaw a la CNN, en unes declaracions recollides en una web que ha creat per recordar la història.
«Expressions fosques i misterioses»
«Per alguna raó, tots vam optar per tenir expressions fosques i misterioses», ha explicat Wardlaw a la CNN. «Estic segur que tots pensàvem que érem genials».
Molony, conegut dins del grup com a Belves, apareix a la foto sostenint un pot de cafè instantani Folgers amb una panerola a dins que els nois havien decidit adoptar com a mascota, i que alimentaven amb caramels. Al costat, hi van posar una fotografia de Robert Young.
A les fotos següents es va mantenir la presència del pot, tot i que ja no hi havia ni la panerola ni la imatge de Young.
El 1987, els nois estaven estudiant a la universitat. Tot i això, van decidir tornar al llac, es van asseure a la mateixa posició i al mateix banc, i van repetir la fotografia. Les expressions es van mantenir igual.
«Crec que tenia la sensació que això podria convertir-se en una tradició interessant, però no tenia ni idea que ho continuaríem fent durant 40 anys», va dir Wardlaw.
Les nou fotografies estan publicades al web Five Year Photo. En elles es pot veure l’evolució que han tingut els cinc homes al llarg de la vida. Cada imatge mostra els canvis i com s’han anat fent grans, però les expressions i l’amistat semblen haver quedat congelades en el temps.
L’última fotografia es va fer el 2022; ara només queda esperar la següent, prevista per al 2027.
