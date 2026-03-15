Arriba la gran nit dels Oscars amb «Una batalla tras otra» com a favorita indiscutible
La pel·lícula dirigida per Paul Thomas Anderson ha dominat amb solvència la temporada de premis i tot apunta que s’emportarà el premi més preuat de la indústria cinematogràfica
L’espanyola «Sirat» opta a dues estatuetes: pel·lícula internacional i so
Un any més, el Dolby Theatre de Los Angeles, es tornarà a vestir de gala per rebre aquesta matinada (00.00, Movistar) les grans estrelles del cinema de Hollywood per la celebració de la 98a edició dels Premis Oscar. Una batalla tras otra, nominada en tretze categories, és la gran favorita per guanyar el guardó a millor pel·lícula després d’haver arrasat durant la temporada de premis. El film dirigit per Paul Thomas Anderson ha guanyat en els principals grans premis, com els Globus d'Or (en comèdia o musical), Critics' Choice, BAFTA o el gremi de productors, l'únic que té el mateix sistema de votació en format preferencial que els Oscars.
Només el premi de millor repartiment per Los Pecadores en el sindicat d'actors ha deixat la categoria reina dels Oscars una mica oberta. La cinta dirigida per Ryan Coogler, hauria de fer una gesta similar a la que va fer Crash el 2005, que va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula només havent guanyat guardó de millor repartiment en el sindicat d'actors. Brokeback Mountain havia dominat amb solvència els grans premis de la temporada. El premi al millor repartiment en el sindicat d'actors ha coincidit en quinze vegades en trenta anys amb l'Oscar a millor pel·lícula. Los Pecadores es va convertir amb la pel·lícula més nominada de la història (16), però sembla que no es traduirà en molts guardons.
Del que no hi ha dubte és que Paul Thomas Anderon s'emportarà el premi de millor direcció, encara que Una batalla tras otra no guanyés millor pel·lícula. Seria el primer per un director que ha estat al capdavant de pel·lícules tan solvents com Boogie Nights (1997), Magnolia (1999) o Pozos de Ambición (2007). A més, Una batalla tras otra també és la favorita per guanyar a millor actor secundari (Sean Penn) i guió adaptat (la favorita en guió original és Los pecadores), entre d'altres.
Categories interpretatives
De les quatre categories interpretatives només una sembla estar sentenciada. És el cas de la de millor actriu, on tot apunta que guanyarà Jessie Buckley (Hamnet). Seria l'únic premi que s'emportaria la pel·lícula dirigida per Chloé Zaho. Més dubtes hi ha amb el guardó de millor actor. Timothée Chalament (Marty Supreme) ha rebut ja tres nominacions amb només trenta anys, una gesta que només havia esat capaç d'assolir Marlon Brando. Chalamet compte amb els premis previs dels Critics' Choice i els Globus d'Or (en comèdia o musical), mentre que Michael B. Jordan (Los Pecadores) compte amb el suport del gremi, sempre de gran indicatiu. Fins i tot, Wagner Moura (El agente Secreto) podria tenir opcions després de guanyar el Globus d'Or (en drama) i comptar amb el suport internacional, un col·lectiu cada vegada més ampli dins l'Acadèmia de Hollywood.
Caldrà estar expectants també en la categoria d'actriu secundària. Amy Madigan (Weapons) és la favorita, però les actuacions en històries de terror i suspens no tendeixen a ser ben rebudes dins l'Acadèmia. Aquí, Wunmi Mosaku (Los Pecadores) o Teyana Taylor (Una batalla tras otra) podrien sortir beneficiades, comptant també amb el suport internacional. En actor secundari tot apunta que guanyarà Sean Penn (Una batalla tras otra), que en principi no serà a la gala. L'únic inconvenient és que ja compte amb dues estatuetes daurades, i una tercera està a l'abast de només grans intèrprets com Jack Nicholson o Daniel Day-Lewis. Stellan Skarsgard (Valor Sentimental) en podria sortir beneficiat si l'Acadèmia es resisteix a entregar un tercer Oscar a Penn.
I Sirat?
La pel·lícula espanyola Sirat dirigida per Oliver Laxe compte amb dues nominacions, però sembla molt complicat que pugui emportar-se alguna estatueta daurada. En la categoria de pel·lícula internacional tot apunta que guanyarà Valor Sentimental (Noruega) en estar nominada també en pel·lícula i direcció (i set categories més). Només El Agente Secreto (Brasil) li podria presentar competència. En so, la cinta espanyola tampoc té opcions, i la favorita és F1: La película.
En animació la cosa sembla que està sentenciada a favor del fenomen de Netflix Las guerreras Kpop, i el tema principal de la pel·lícula, Golden, també és el favorit per guanyar millor cançó. Només aquest tema i I Lied To You (Los Pecadores, que tot apunta que guanyarà en millor banda sonora) s'interpretaran durant la gala, a diferència d'altres anys, quan hi havia les actuacions de les cinc nominades. La categoria de documental sempre és una incògnita, però tot sembla indicar que Netflix també té les de guanyar amb La vecina perfecta.
Subscriu-te per seguir llegint
