Els Cuixarts que havien quedat dins les seves carpetes
Les Bernardes de Salt exposen dibuixos que mostren una faceta poc coneguda i "més espontània" de l'artista establert a Palafrugell
Berta Artigas Fontàs (ACN)
El centre cultural Les Bernardes de Salt acull l'exposició 'Geologia viva. Pell antiga. Crosta viva.', que mostra per primera vegada dibuixos inèdits de Modest Cuixart, figura cabdal de l'art contemporani català. Les peces formen part d'un conjunt d'obres trobades en diverses carpetes de l'artista i permeten descobrir un vessant diferent del pintor. "No és la seva obra típica, molt treballada, sinó que és un Cuixart més espontani, que dibuixava per divertimento", ha explicat Sílvia Arnau, presidenta de la Fundació Cuixart. La mostra coincideix amb els actes de commemoració del centenari del naixement de l'artista. Aquest estiu, la Fundació té previst obrir l'estudi del pintor, ubicat a Palafrugell, com a espai museogràfic.
L'exposició 'Geografia viva. Pell antiga. Crosta viva' recull dibuixos sobre paper de Modest Cuixart que fins ara "encara no s'havien arribat a emmarcar ni a mostrar públicament", ha explicat la directora de la Fundació Cuixart, Sílvia Arnau. Són peces que s'han anat recuperant dels arxius personals del pintor. La mostra que es pot veure a Les Bernardes de Salt des d'aquest cap de setmana és només una petita selecció.
Arnau ha destacat que aquests treballs permeten observar un Cuixart diferent del que el públic acostuma a conèixer.
La responsable de la fundació també ha subratllat que l'obra sobre paper ha ocupat un lloc rellevant en tota la trajectòria del pintor, tot i que ha estat menys exposada i estudiada. De fet, Cuixart va dibuixar sobre paper al llarg de tota la seva carrera. La mostra de les Bernardes recupera alguns exemplars, sobretot dels anys 70 i 80.
En aquests dibuixos, segons Arnau, es pot veure "un altre artista". "Jo sempre dic que amb l'aquarel·la es posa el tutú, perquè és molt especial. Però amb el dibuix mostra una personalitat molt marcada que s'ha vist poc". A l'exposició hi ha diverses obres de retrats i figures humanes, característiques de l'obra del pintor. Segons la presidenta de la fundació, hi ha dibuixos "més informalismes i d'altres més figuratius, on hi apareixen personatges cuixartians".
La trajectòria de Cuixart, recorda Arnau, es caracteritza per etapes molt diferenciades. Les primeres, especialment durant les dècades dels anys cinquanta i seixanta, estan fortament marcades pel context de la postguerra. L'artista havia crescut en un entorn devastat pel conflicte i això es reflecteix en una obra inicial més fosca i dura. Amb el pas dels anys, però, la seva pintura experimenta un gir important cap a un univers més serè i colorista, amb una mirada "més calmada i lluminosa".
L'exposició de Cuixart s'emmarca dins del bloc expositiu 'Aire, que té com a proposta estrella l'exposició 'Llum, espai i temps', d'Antonio López Garcia, Antonio López Torres i María Moreno.
Centenari del naixement
L'exposició s'emmarca dins els actes de commemoració del centenari del naixement de l'artista, que la Fundació Cuixart vol allargar "fins que els hi diguin prou", amb diverses activitats i projectes de recerca i divulgació. En aquest sentit, Arnau destaca que "encara hi ha molta feina per fer" per donar a conèixer totes les facetes de l'artista, amb estudis i exposicions noves que permetin aprofundir en la seva obra. "Nosaltres, des de l'associació, vetllem per fer divulgació de totes les etapes de l'artista", ha assegurat.
Entre les iniciatives previstes, hi ha també l'obertura al públic de l'estudi que Cuixart tenia a Palafrugell, que la fundació preveu convertir en un espai museogràfic. "Fins ara es podia visitar, però ara volem obrir-lo de manera més conscient, organitzat, ben presentat, muntat com una exposició", ha explicat Arnau. L'objectiu és que el públic pugui "conèixer de prop el fons artístic i el context de treball del pintor", així com participar en activitats complementaries, com música o propostes culturals, que ajudin a dinamitzar l'espai i acostar l'art contemporani a un públic més ampli.
Modest Cuixart va ser un pintor i dibuixant clau de l'avantguarda catalana de la postguerra. Va ser un dels fundadors del grup Dau al Set, un moviment que va contribuir a renovar l'escena artística i cultural catalana a finals dels anys quaranta. Al llarg de la seva trajectòria, la seva obra va evolucionar per diferents etapes estilístiques i el va consolidar com una de les figures destacades de l'art contemporani català del segle XX.
