La nova pel·lícula d'Isaki Lacuesta indagarà en la sonada desaparició d'una escultura de 38 tones
Està filmant «Obra maestra», que parteix de la novel·la de Juan Tallón sobre el misteri que envolta l'obra de gran format del Reina Sofia que es va esfumar d'un magatzem
En paral·lel, el director gironí ultima el repartiment de la pel·lícula que rodarà aquest estiu de Banyoles, «El fons de l'estany»
La nova pel·lícula del cineasta Isaki Lacuesta indagarà en la misteriosa desaparició d’una escultura de Richard Serra de 38 tones del Museu Reina Sofia de Madrid. El gironí està rodant Obra maestra, que parteix del llibre homònim de Juan Tallón, a mig camí entre la novel·la de no-ficció i la crònica novel·lada, i, en paral·lel, busca protagonistes per al seu pròxim projecte, la pel·lícula El fons de l’estany, que filmarà aquest estiu a Banyoles.
Publicada el 2022 per Anagrama, la novel·la Obra maestra intenta aportar llum, a un ritme gairebé de thriller, sobre la sonada desaparició d’Equal-Parallel/Guernica-Bengasi, una escultura formada per quatre blocs d’acer de molt gran format que l’artista Richard Serra va crear l’any 1986 per a la inauguració del Reina Sofia. El 1990, per falta d’espai, el museu madrileny va decidir encarregar a una empresa d’emmagatzematge d’art que la guardés en una nau d’Arganda del Rey i quan, quinze anys més tard, la va voler recuperar, l'obra s’havia fet fonedissa. L’empresa que la custodiava ja ni tan sols existia i no hi havia cap pista ni de quan, ni com, ni a mans de qui havia desaparegut la peça.
Juntament amb Adrià Pinto, Lacuesta signa el guió del que defineix com «una barreja de documental i fals documental», una producció que, si tot va bé, s’estrenarà l’any vinent.
La cinta, que s’està rodant entre Madrid, el País Basc i Barcelona, recrea la investigació de Tallón tal com la reprodueix l’escriptor i col·laborador de Diari de Girona al llibre, com un mosaic de veus que «inclou des de ministres fins a lladres o ferrovellers», explica el gironí.
La producció va a càrrec de DLO Producciones (Anatomía de un instante).
Retorn a Banyoles
En paral·lel, el realitzador ultima el repartiment d’El fons de l’estany, una pel·lícula de ficció que rodarà aquest estiu a Banyoles i que produirà J.A. Bayona.
L’equip de Lacuesta està buscant joves, tant nois com noies, d’entre tretze i quinze anys per completar el repartiment, que encara no s’ha fet públic. Els escollits protagonitzaran una història de ficció inspirada en la infància a la Banyoles dels 80 del mateix director, que, per primera vegada, parteix d’una experiència pròpia per treballar.
Amb guió de Lacuesta, Isa Campo i Fran Araújo, El fons de l’estany narrarà la transició de la infància a l’adolescència d’uns joves a la Banyoles preolímpica. El director avança que el rodatge es centrarà en localitzacions exteriors, amb un pes destacat per l’estany, però també per altres indrets de la ciutat que encara conserven una aparença similar a la dels 80.
Amb tot, el projecte de Lacuesta que veurem més aviat serà la sèrie Ravalejar, que s’estrenarà al maig a HBO Max i després passarà per 3Cat. La ficció, que es va estrenar mundialment al febrer dins la secció oficial de la Berlinale, promet ser una de les ficcions televisives de l'any.
La sèrie està creada per Pol Rodríguez, a partir de la història de la seva família. Rodríguez signa la direcció amb Lacuesta, amb qui ja va fer tàndem a la pel·lícula Segundo premio. Protagonitzada per Enric Auquer, Maria Rodríguez Soto, Sergi López i Francesc Orella, se situa al Raval de Barcelona, on el restaurant centenari Can Mosques s’enfronta a un desnonament per culpa d’un fons d’inversió.
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- Una jove investigadora de Llagostera participa en un descobriment clau sobre com es formen els embrions
- Creixen un 193% les sol·licituds de certificats de baptisme del segle XIX
- Aquestes empreses gironines són considerades un 'gran lloc per treballar
- Un esquiador ferit greu per una allau a Setcases
- Dues persones ferides, una en estat crític, en la col·lisió entre un camió i un turisme a la C-26, a Borrassà
- L'advocat i expresident dels Manaies de Girona Carles Mascort serà el pendonista d'aquest any
- 2.335 quilos de cable de coure comissats i dos veïns de Girona investigats en un control de la Guàrdia Civil a Fraga