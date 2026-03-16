'Una batalla tras otra' triomfa als Oscars, que reconeixen el talent de Paul Thomas Anderson
La pel·lícula Los pecadores, de Ryan Coogler, va aconseguir quatre Oscars, mentre que Sirat no va poder emportar-se cap estatueta
La comèdia dramàtica Una batalla tras altra va ser la gran triomfadora de la 98a edició dels Oscar, que finalment van reconèixer el talent del seu director, Paul Thomas Anderson, un dels cineastes més prestigiosos de Hollywood però menys premiats per l’Acadèmia.
El film d’Anderson es va endur sis Oscar, davant dels quatre de la gran favorita, Los pecadores, de Ryan Coogler, que arribava a la gala amb l’aval d’haver aconseguit el rècord de nominacions de la història dels premis, amb 16 candidatures.
En l’apartat internacional, Valor sentimental es va imposar a la brasilera El agente secreto i a l’espanyola Sirat, que va comptar amb el suport a la gala de la vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz.
El reconeixement a Paul Thomas Anderson
Però si alguna cosa va destacar en aquesta edició és que, finalment, l’Acadèmia va atorgar a Anderson un reconeixement que li havia estat esquiu en onze ocasions anteriors.
Una batalla tras altra va guanyar en les categories de millor pel·lícula, millor direcció, millor guió adaptat, millor actor secundari (Sean Penn), millor muntatge i millor càsting —una categoria que s’estrenava aquest any—, i el públic va esclatar en aplaudiments per reconèixer un dels directors més apreciats de la indústria.
L’impacte de la pel·lícula ha estat tal que la cerimònia es va tancar amb una escena preenregistrada en què el presentador de la gala, Conan O’Brien, recrea una seqüència del film en què el dolent, interpretat per Penn, rep el seu merescut.
Abans de les nominacions d’aquest 2026, l’Acadèmia havia considerat Anderson onze vegades per endur-se una estatueta en diferents categories —la primera, el 1998, al millor guió original per Boogie Nights—, però no ho havia aconseguit mai. Aquest diumenge va aixecar tres premis directament per a ell: els de pel·lícula, direcció i guió adaptat per traslladar al cinema la novel·la Vineland, de Thomas Pynchon.
«Fan que un s’hagi de guanyar un d’aquests a pols», va fer broma després d’endur-se l’estatueta a la millor direcció.
Leonardo DiCaprio, que dona vida al protagonista de la pel·lícula, Bob Ferguson —un exrevolucionari que intenta salvar la seva filla de les urpes d’un supremacista blanc interpretat per Penn—, va aplaudir el director i se’l veia feliç quan va pujar amb tot l’equip a recollir l’Oscar a la millor pel·lícula, malgrat que ell no va guanyar el premi a millor actor.
Los pecadores, la pel·lícula de vampirs que va plantar cara
El triomf d’Anderson no va permetre que Ryan Coogler fes història convertint-se en el primer cineasta negre a guanyar l’estatueta a la millor direcció per Sinners. Tot i això, sí que es va endur l’Oscar al millor guió original.
A més, la pel·lícula va permetre a Michael B. Jordan alçar-se amb l’estatueta a millor actor per interpretar dos bessons que es proposen obrir un club nocturn exclusiu per a gent negra, fins que els seus plans queden interromputs per un grup de vampirs.
Jordan va ser ovacionat en convertir-se en el sisè actor negre a guanyar l’estatueta a millor actor, sumant-se a Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker i Will Smith. A la sala de premsa, l’actor va agrair a tots els qui «van obrir» el camí per arribar fins allà.
«Animo altres actors i altres artistes… que siguin honestos, que siguin sincers i, simplement… que somiïn en gran», va dir el protagonista de Sinners, que es va imposar, entre d’altres, a DiCaprio i a Wagner Moura, que buscava el primer Oscar per a un intèrpret brasiler.
A banda del premi per a Jordan i del de guió, Los pecadores també es va endur el de banda sonora i el de fotografia, per a Autumn Durald, que va fer història en convertir-se en la primera dona a guanyar l’Oscar d’aquesta categoria.
I en l’apartat d’interpretació femenina, la irlandesa Jessie Buckley va complir els pronòstics i va rebre el premi a millor actriu pel seu paper d’Agnes, la dona de Shakespeare, a Hamnet, de Chloé Zhao.
Noruega va aigualir la festa a Espanya i al Brasil
Pel que fa a la categoria de pel·lícula internacional, ni el Brasil ni Espanya van poder impedir el triomf de Noruega, la favorita, amb Valor sentimental, de Joachim Trier.
El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, no va poder repetir l’èxit de la passada edició d’Aún estoy aquí, de Walter Salles. I Sirat, d’Oliver Laxe, no es va convertir en el cinquè Oscar per a Espanya.
El film de Mendonça havia arribat a la gala amb quatre nominacions —millor pel·lícula, millor pel·lícula internacional, millor actor i millor càsting— i se’n va anar de buit. Igual que Sirat, que competia a millor so.
Amanda Villavieja, Laia Casanovas i Yasmina Praderas eren les tècniques de so de Sirat i, si haguessin guanyat, hauria estat la primera vegada per a un equip íntegrament femení. Tot i no endur-se el premi, van assegurar a EFE que se sentien «afortunades» per haver estat reconegudes amb la nominació i van rebre elogis per la seva feina per part de membres de l’Acadèmia.
Qui sí que va guanyar, amb tres estatuetes, va ser el Frankenstein del mexicà Guillermo del Toro, que es va imposar a millor vestuari, millor maquillatge i millor disseny de producció.
També destaca el triomf del fenomen global de l’animació i la música Las guerreras K-Pop, que va guanyar els apartats de millor pel·lícula d’animació i millor cançó original, per Golden.
