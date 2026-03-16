‘Crims’ torna a TV3 amb set històries d’engany
La sisena temporada del programa de Carles Porta comença avui amb un episodi dedicat a l’assassí de la pandèmia de Barcelona.
Marisa de Dios
Un dels programes de referència de TV3, Crims, torna avui a la cadena (22.05 hores) i a la plataforma 3Cat amb l’estrena de la seva sisena temporada, que està marcada per un fil conductor: l’engany. La mentida, el silenci, les falses aparences i la confiança traïda són els temes que teixiran aquestes noves històries del veterà true crime de Carles Porta sota el títol 7 crims, 7 enganys.
El primer episodi, titulat L’assassí de la pandèmia, retrocedeix fins a la Barcelona de l’any 2020. Durant el confinament pel coronavirus, en una ciutat buida i aparentment segura, actua un depredador que ataca víctimes desemparades que viuen fora del sistema. Són les úniques persones que continuen al carrer, de dia i de nit, perquè no tenen on anar.
La setmana vinent Crims també abordarà un altre cas recent de la crònica negra catalana. L’any 2019, a Cornellà de Llobregat, Janet Jumillas, que és una mare de dos fills petits, desapareix el 13 de març després d’haver anat a fer un tràmit aparentment rutinari a l’Agència Tributària.
Des del principi, els investigadors sospiten que no es tracta d’una fugida voluntària. La família es mobilitza per exigir que la busquin, però el cos no apareix, fins que es troben indicis inesperats que portaran els Mossos fins al responsable de l’assassinat.
Des de la seva estrena a TV3 Crims ha reunit 3,5 milions d’espectadors i les cinc temporades amb una mitjana de quota de pantalla del 21,8%. A Catalunya Ràdio passa dels 16 milions de reproduccions, voreja els 45 milions en plataformes externes (Spotify i Apple) i a 3Cat arriba als 33,6 milions de reproduccions.
