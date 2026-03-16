Premis de Hollywood
D’Emma Stone a Anne Hathaway i Nicole Kidman, els millors i pitjors ‘looks’ de la catifa vermella dels Oscars 2026
La gala ha estat dominada pel blanc i negre, el classicisme i la pedreria, i una consigna clara; elles, plomes i ells, fermalls
Laura Estirado
Les estrelles més rutilants de Hollywood han desfilat aquest diumenge per la catifa vermella de la 98a edició dels premis de l’Acadèmia, la nit més important de la indústria cinematogràfica, on a més la moda té un gran paper protagonista.
El guió de la gala ha tingut una consigna clara: elles, plomes; ells, fermalls. Mentre les actrius han recuperat el gran gest dramàtic del vell Hollywood, els homes trobaven a la solapa el seu petit territori per destacar. Les plomes han sigut el detall més escènic de la nit: Demi Moore va portar un Gucci paraula d’honor en tons foscos i verds amb un desplegament de plomes gairebé gòtic; Nicole Kidman va apostar per un disseny en crema brodat i rematat amb baixos emplomallats; i Teyana Taylor va elevar la tendència amb un Chanel blanc i negre, transparent, ajustat i amb cua de sirena. Elles no només van desfilar: van flotar, van ocupar espai, van deixar teatralitat.
Ells, en canvi, han jugat a una sofisticació més continguda, però no menys conscient. Hudson Williams ha rematat el seu Balenciaga negre amb un fermall brillant; Wagner Moura ha afegit al seu Valentino una peça firmada per un dissenyador brasiler, i diversos convidats han confirmat que la joia masculina ha deixat de ser excepció per convertir-se en picada d’ullet d’estil.
📌Repassem aquí les estrelles més ben vestides i també les que han cridat més l’atenció en la gala.
La jove protagonista d’‘Una batalla tras otra’ ha enlluernat en la seva primera catifa vermella dels premis de Hollywood amb un preciós model lavanda de Louis Vuitton. Infiniti, estilitzada per Wayman i Micah, ha defensat un disseny a mida, de seda i amb volants asimètrics a la faldilla amb una elegant caiguda cap a un costat. La firma ha informat que per confeccionar-lo han calgut 750 hores de feina. Ha completat el ‘look’ amb una collaret de Beers London Summer, un peça amb un enorme diamant groc intens al centre.
L’estrella de ‘Bugonia’ ha enlluernat amb un model blanc líquid de Louis Vuitton, la casa que habitualment la vesteix en les grans cites. El disseny destaca per les seves mànigues curtes, el seu escot imperi quadrat i, sobretot, per la seva enorme obertura al darrere, just fins a la cintura. L’actriu ha deixat la seva melena pèl-roja solta, amb un bob voluminós amb ratlla al costat.
Moore ha tornat a lluir un dels dissenys més originals de la gala dels Oscars, amb un model de plomes tornassolades en verd i negre en degradat de Gucci. Un vestit paraula d’honor amb cos de sirena i faldilla acabada amb una cua emplomallada. L’actriu, que ha tornat a la seva habitual melena XL atzabeja, ha completat el seu abillament amb unes arracades rectangulars de maragdes a joc, així com una polsera de plata de Boucheron.
L’estrella de ‘Marty Supreme’ ha arribat a la catifa vermella lluint un model gens convencional de Valentino: un vestit negre ‘oversize’ adornat amb un escot molt pronunciat i brodats, que recordava un mantó de Manila o un quimono. Per rematar el seu conjunt ha triat un conjunt amb joies de diamants cultivats al laboratori de Pandora, dels quals en destaca un més llarg fins a la seva cintura.
Kidman, elegida com una de les presentadores en la cerimònia dels Oscars del 2026, al costat del seu company de repartiment de ‘Moulin Rouge’, Ewan McGregor, en honor al 25è aniversari de la pel·lícula, ha triat un espectacular disseny de Chanel, fet a mida per Matthieu Blazy. El vestit de seda rosa empolsat incorpora un cosset brodat amb vidres blancs i grisos, i grans negres, i una cintura pèplum feta de plomes beix, roses, nude i préssec, que queien en cascada sobre la faldilla.
L’estrella d’‘Una batalla tras otra’ ha tornat a causar sensació a la catifa vermella amb el seu escultural Chanel en blanc i negre amb transparències, obertures i capes de plomes. S’estructura a partir d’un cosset negre transparent de tirants fins, adornat amb franges de vidres platejats, i una dramàtica cua. Per completar el ‘look’, fantàstiques joies de Tiffany & Co.
Hathaway, una de les presentadores de la gala que a punt està d’estrenar la segona part d’‘El diable es vesteix de Prada’ –a principis de maig–, ha sigut aclamada com una de les més elegants, amb un disseny brodat de flors de Valentino. Es tracta d’un model col·lecció Alta Costura SS26, amb escot paraula d’honor, silueta de sirena i cua en l’últim retoc de la faldilla. Ho ha acompanyat amb guants llargs a joc i joies de Bvlgari, de la seva nova col·lecció d’alta joieria Eclettica.
La directora de ‘Hamnet’ (guanyadora de l’Oscar per ‘Nomadland’), que ha declarat recentment que s’està entrenant com a doula de la mort al Regne Unit per afrontar una por que ha tingut tota la seva vida, ha arribat a la gala dels Oscars molt ficada en aquest paper. S’ha embolicat en un abillament fosc i gòtic, amb vel de nòvia (o viuda) inclòs. El seu disseny, de Gabriela Hearst, combina un cos estructurat amb mànigues llargues de gran amplitud que s’estenen cap als costats.
Hudson ha sigut una de les actrius més enlluernadores de la nit gràcies al seu Armani Privé de color maragda amb una silueta de sirena. Destaca el seu cos amb incrustacions de gemmes que feien l’efecte del color de l’aigua del mar. El disseny, quallat de pedres i vidres, ha sigut un altre dels ‘looks’ d’aquesta edició que han apostat pel tall pèplum, juntament amb un bellíssim escot cor pronunciat.
Igual com Hathaway, l’actriu Rose Byrne –nominada per ‘Si pudiera, te daría una patada’–, s’ha decantat per un disseny negre amb brodats florals en to pastel, molt romàntic, de Dior. El tall s’ajusta a la figura per després eixamplar-se en una faldilla que cau fins a terra. Com a accessori que crida l’atenció, un collar Taffin de James de Givenchy amb un diamant groc. Per rematar el ‘look’, monyo baix, i llavis vermells.
Chalamet, una mica seriós durant la seva aparició a la catifa vermella, potser per la recent polèmica sobre les seves paraules sobre el ballet i l’òpera, ha desfilat només amb un dues peces ‘total white’ atemporal de Givenchy by Sarah Burton, que ha completat amb ulleres de sol per donar-li un toc modern. Sota el ‘blazer’ creuat de solapes de pic ha lluït camisa, corbata i pantalons del mateix to, incloses també les seves botes de punta arrodonida amb sola prominent. En una part de la catifa vermella, l’actor va complementar el seu abillament amb ulleres de sol negres. La seva nòvia, Kylie Jenner, ha mostrat el seu model a les xarxes socials, un ajustadíssim vestit vermell escotat de Schiaparelli, que a molts els ha recordat Jessica Rabbit.
L’actor i ‘it boy’ Jacob Elordi ha aparegut a la catifa vermella amb la seva mare –una cosa que li va prometre que faria quan tenia 15 anys– amb un esmòquing de tres peces de Bottega Veneta, firma de la qual és ambaixador. Una jaqueta de setí extragran amb solapes, pantalons i una armilla gran cordonada, cosa que és el clàssic ‘uniforme’ de gala de Hollywood.
L’actor xilè, que ha presentat un dels premis, s’ha decantat per un abillament de dues peces (blanc i negra) de Chanel, de la primera entrega de Matthieu Blazy, una camisa d’etiqueta amb un detall floral ‘king size’ de la col·lecció SS26. Una estètica etèria i amb un punt divertida, sofisticada i elegant. Aquesta vegada, a diferència de les seves últimes aparicions, no ha lluït ni rastre de barba.
El guanyador del premi al millor actor, per ‘Sinners’, Michael B. Jordan ha arribat a la gala amb un impecable vestit a mesura de Louis Vuitton. A diferència dels seus companys, no ha lluït fermall a la solapa, sinó una gran cadena platejada. El seu abillament ha consistit en una jaqueta de coll mao amb grans botons d’ònix i una única butxaca de seda al pit.
Una vegada més el binomi vermell i rosa és una aposta segura. La guanyadora de l’Oscar a millor actriu per ‘Hamnet’ ha triat un dels ‘looks’ més lloats de la nit. Ha apostat per un Chanel que homenatjava ni més ni menys que Grace Kelly, ja que s’assemblava a un que la princesa monegasca va lluir a la gala el 1956. Amb escot bardot en setí vermell, la resta del disseny es construeix amb faldilla vaporosa en rosa acabada en cua.
