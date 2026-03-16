L’Espurnes comptarà amb Remei de Ca la Fresca, Joan Garriga i Alosa
El festival amplia la programació amb un mes i mig d'activitats i reforça la col·laboració amb el teixit social i cultural de Llagostera
DdG
El festival Espurnes presentarà enguany la seva edició més extensa i comunitària, amb una vintena d’activitats impulsades en col·laboració amb el teixit social i cultural de Llagostera. El certamen, que tindrà com a eix central la jornada del 9 de maig al Parc de l’Estació, amb actuacions de Remei de Ca la Fresca, Joan Garriga, Alosa, Derbi Junior, Olga Zoet i Ypnosi, desplegarà també una programació complementària amb l’Espurnes als Bars, l’Espurnes Jove i altres activitats repartides durant un mes i mig al municipi.
Segons l’organització, aquesta aposta respon a la voluntat de consolidar una programació cultural més àmplia, que vagi més enllà d’un únic dia de festival i que deixi empremta al poble. El projecte es desenvoluparà amb la implicació d’una trentena d’entitats i organitzacions locals i manté la voluntat d’arribar a públics diversos, amb propostes per a joves, gent gran, escolars i públic general.
Entre les activitats paral·leles, l’Espurnes als Bars oferirà onze concerts entre l’11 d’abril i el 8 de maig amb artistes com Marta Blu i Andreu Domènech, Tona Gafarot, Amaltea, Pau Brugada, Nöia, Sunmorenaõ Duo, Judit Jacquet, Parellop, Jordi Ruiz, Extramaduros i Javier Arribas, en una aposta per la música de proximitat i pels artistes emergents.
Pel que fa a l’Espurnes Jove, enguany doblarà la programació i tindrà dos dies d’activitat coordinats amb l’Espai Jove de Llagostera: el 23 d’abril, coincidint amb Sant Jordi, amb actuacions de Beat Army Dance Studio i d’una representació de l’Escola de Música i Dansa de Llagostera, i el 30 d’abril, amb una jornada adreçada al públic adolescent que inclourà un taller de rap amb Baba Flow, un bingo musical i actuacions de Zenytram, DJ Kobit i DJ Xirgo.
El festival també col·laborarà amb iniciatives com Poemes del Món, la Caminada per camins i corriols i els Patis Artístics. Aquesta novena edició consolida, a més, el treball fet en el marc de la Comunitat Espurnes, un espai de participació ciutadana que ha contribuït a definir el rumb del projecte, i coincideix amb la posada en marxa d’Amics d’Espurnes, un sistema d’aportacions per a particulars i empreses.
Subscriu-te per seguir llegint
