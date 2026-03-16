Olot acomiada la capitalitat de la sardana
Durant tot l'any s'han celebrat una vuitantena d'actes, com ara ballades, concerts i concursos
Olot ha acomiadat aquest cap de setmana la capitalitat de la sardana. Durant tot un any, la capital garrotxina ha acollit una vuitantena d’actes al voltant de la sardana, com ara ballades, concerts o concursos.
L’acte final va incloure una ballada i un concert a càrrec de la cobla La Principal de la Bisbal. L’acte institucional, conduït per Òscar Cabana, va servir d’acomiadament oficial i també de primera mostra de la Capitalitat 2026 a El Vendrell. La cita va incloure l’actuació de la Coral Cantabile i el retorn d’Anna Navarro com a pregonera de la capitalitat.
