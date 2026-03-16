Premis de Hollywood
Per què ha guanyat ‘Una batalla tras otra’ en els Oscars 2026? Cinc claus del triomf de Paul Thomas Anderson
Paul Thomas Anderson, cineasta aclamat, veu reconeguda la seva trajectòria amb la victòria de 'Una batalla tras otra', demostrant que segueix sent un autor curiós i disposat a explorar nous territoris
Nando Salvà
En una indústria cinematogràfica castigada per la crisi, ‘Una batalla tras otra’ representa un ideal: és una pel·lícula alhora audaç i accessible, que ofereix el tipus de plaers viscerals que associem al cine de gènere però també reflexions sobre el nostre temps, i que demostra el benefici que l’empremta personal d’un creador pot aportar a l’engranatge maquinal de Hollywood. No obstant, això mateix o una cosa molt semblant es pot dir d’‘Els pecadors’. ¿Per què, llavors, va ser la de Paul Thomas Andersonla pel·lícula triomfadora de la cerimònia d’ahir a la nit? Aquí van cinc claus per explicar-ho:
Va dominar el corrent d’opinió
Des que es va estrenar el setembre passat, ‘Una batalla tras otra’ va ser considerada per la crítica com la competidora a batre en la pugna pel més preuat dels Oscars i, a partir de llavors, el corrent d’opinió va començar a exercir el seu poder de persuasió. Mesos després, va ocupar el primer lloc en les llistes que els mitjans especialitzats més prescriptors van elaborar amb els seus títols favorits de l’any, i des d’aleshores ha obtingut sengles premis a la millor pel·lícula a la gala de la Critics Choice Association, la dels Globus d’Or,la de l’Acadèmia Britànica (BAFTA) i la del Sindicat de Productors nord-americans (PGA). A l’hora d’emetre els seus vots, bona part dels acadèmics sens dubte van veure en aquesta trajectòria una garantia de qualitat.
Té molt compromís polític
‘Una batalla tras otra’ és una obra política fins a la medul·la, i perfectament profètica gràcies a la precisa anticipació del segon mandat de Donald Trump. I probablement aquesta militància va contribuir a la seva victòria en un present en què molta gent té por d’alçar la veu, i en el qual Warner Bros –la companyia que va finançar la pel·lícula– està a punt de ser absorbida pel seu ‘trumpista’ rival Paramount Skydance. Adaptació lliure de ‘Vineland’ (1990), la magistral novel·la de Thomas Pynchon, substitueix el que en aquelles pàgines és el desencant que el final dels anys 60 va implicar per la fúria antimigratòria del nostre temps, i imagina una cèl·lula nacionalista cristiana que opera dins del govern federal dels Estats Units per fer Amèrica gran de nou. Mentrestant, ens recorda que la majoria dels feixistes són pallassos dels quals resulta fàcil riure’s, i ens adverteix que ells es parapeten rere el nostre riure per cometre els actes més atroços. Deixa clar que hi ha motius per sentir indignació i espant pel moment present, però també defensa que encara hi ha un futur pel qual lluitar. I, per fer tot això, en lloc de sermonejar-nos prefereix recórrer a dosis de dinamisme, energia maníaca, humor i sentiment suficients per erigir-se en la pel·lícula més purament entretinguda i emocionant de totes les del seu autor.
El sistema de votació li va ser propici
Entre totes les categories dels Oscars, la corresponent a la millor pel·lícula és l’única que funciona partint del que es coneix com a votació preferencial, que exigeix als votants ordenar totes les candidates per ordre de preferència. Com a conseqüència d’aquest sistema, vigent des que el 2009 l’Acadèmia va ampliar de 5 a 10 el nombre de nominacions en aquesta categoria a fi de reflectir els gustos del nombre més gran possible de votants, la pel·lícula guanyadora no necessita únicament gaudir del favor de la majoria, sinó que en realitat necessita agradar a tothom, molt o no tant. I és evident que hi continua havent un ampli sector d’acadèmics de la vella escola per als que resulta impensable que una pel·lícula de vampirs –‘Els pecadors’ és moltes coses, i aquesta n’és una– surti triomfadora d’una cerimònia dels Oscars.
Dona a l’Acadèmia l’oportunitat de corregir-se
Després de negar l’estatueta durant anys a qui sens dubte és el cineasta més aclamat de la seva generació –responsable d’obres mestres com ‘Magnolia’ (1999), ‘Pous d’ambició’ (2007), ‘The Master’ (2012) i ‘El fil invisible’ (2017)–, els votants de l’Acadèmia de Hollywood no han desaprofitat una ocasió tan clamorosa per esmenar finalment el seu error. S’ha de recordar que la segona pel·lícula d’Anderson, l’odissea ambientada en el món del porno ‘Boogie Nights’ (1997), va ser la primera de la seva filmografia a rebre una nominació a l’Oscar, i des d’aleshores el seu nom ha sigut una presència constant en les candidatures a l’estatueta: vuit dels seus 10 llargmetratges han sigut nominats en alguna categoria i, fins a la gala de diumenge, ell acumulava personalment 14 nominacions i cap victòria. En tot cas, convé insistir que el que ha passat aquest any no és un gest compensatori per anys de menysteniment com l’Oscar a la millor direcció que Martin Scorsese va guanyar el 2007 gràcies a ‘Infiltrats’, una pel·lícula bona però que no arriba ni a la sola de la sabata a ‘Un dels nostres’ (1990) o ‘Taxi Drive’ (1976). Pot ser que no sigui el treball més incisiu d’Anderson, però entre moltes altres coses demostra que continua sent un autor famolenc, curiós i disposat a empènyer-se a endinsar-se en nous territoris.
És art virtuós i intrèpid
Tot i que les quinieles prèvies a la cerimònia la consideraven l’aposta conservadora, només un boig s’atreviria a dir que ‘Una batalla tras otra’ va a assegurar. Història d’un revolucionari derrotat que fuig amb la seva filla d’un supremacista blanc decidit a destruir-los, és una pel·lícula que desplega una interminable cadena de subtrames de tons dispars lligats entre si per la sensibilitat inconfusible del seu autor, basada alhora en la fèrria meticulositat i l’instint més anàrquic. Funciona al mateix temps com una epopeia paternofilial, com una sàtira política, com una comèdia desbaratada, com una vibrant pel·lícula de tirotejos i persecucions, com un ‘thriller’ paranoic i com moltes coses més, i resulta gairebé miraculós que ho faci amb tanta finor. Barreja el disbarat amb les emocions més intenses, converteix la tensió en absurd, juga en tot moment a despistar amb l’espectador i, mentrestant, les seves dues hores i 42 minuts de metratge passen volant en bona mesura gràcies a la col·lecció d’emocionants seqüències d’acció que inclou i a la capacitat d’Anderson per aprofitar al màxim el talent del seu magnífic repartiment. Gairebé un miracle, en efecte.
