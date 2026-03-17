Anélika reivindica el directe com «l'espai natural de l'electrònica del segle XXI»
La nova banda gironina debuta aquest divendres a La Mirona de Salt
A.C.
S’han batejat com a Anélika, per «l’anhel d’electrònica», i prometen música de club allunyada de les convencions del gènere. El grup reivindica el directe com «l’espai natural de l’electrònica del segle XXI». La nova banda gironina, formada per Zésar Martínez (La Suite Mosquito, La Dinamo), Nuri Mancebo (Big Black Rhino, Black Music Big Band) i Bikentios Chávez (Revuelta Sonora, Last Living Soul’s), debuta aquest divendres a la sala La Mirona de Salt per presentar el seu primer disc.
La banda utilitza instruments purament electrònics, però tocats per músics en directe: Zésar Martínez (sintetitzadors i sàmplers) genera les textures melòdiques, Bikentios Chávez dispara exclusivament sons electrònics des de la bateria i la veu de Nuri Mancebo navega per tots els estils aportant calidesa a una proposta que busca «sincronitzar la part humana amb el batec electrònic en temps real». El resultat, assegura la banda, és «una proposta molt més musical que l’electrònica convencional, on el tecno, el jazz, el house o el funk conflueixen sota una mateixa mirada».
El disc de debut d’Anélika, cuit durant dos anys de treball, està compost per vuit temes en castellà. La composició musical de les cançons es basa en estructures poc convencionals: la música pot mantenir-se durant llargs passatges en una mateixa tonalitat, creant una atmosfera immersiva, per després obrir-se harmònicament.
