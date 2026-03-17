Caldes celebrarà amb concerts i actes divulgatius els 75 anys de l'Orquestra Maravella
El 20 de març arrencarà la programació amb un concert de serenates, i el juny es farà una gran festa com a acte central
L'Orquestra Internacional Maravella celebra enguany tres quarts de segle, i ho fa reivindicant-se com la formació que ha projectat el nom de Caldes de Malavella al mapa gràcies a una trajectòria que ha trepitjat escenaris de països com Bèlgica, Alemanya, Itàlia, França, Àustria, Suïssa, Portugal, Holanda, Andorra o Dinamarca. A Catalunya, han sigut i són encara una de les orquestres de referència en festes majors de tot el territori, i de fet l'any passat va formar part del programa de les Fires de Girona, on ja ha anat diverses vegades. Actualment la formació està dirigida per Miquel i Imma Comadevall.
Per celebrar l'efemèride dels 75 anys, l'Ajuntament del municipi ha anunciat un calendari especial d'actes que inclouran concerts, activitats culturals, accions divulgatives i altres propostes que homenatjaran la formació. Formaran part de la programació cultural de Caldes, que enguany superarà el centenari d'actes, i que permetran situar l'Orquestra Maravella dins la "rellevància artística i emocional que té per al municipi i per al país". A més, la seva manera de fer, l'estil i versatilitat la fan responsable d'un model propi d'orquestra de festa major del país.
La primera activitat arribarà divendres 20 de març, amb un concert que la formació oferirà de forma gratuïta al Teatre amb un programa de serenates. Durant els pròxims mesos, està previst que les escoles del municipi siguin partícips dels assajos de la formació. També sortirà un llibre per commemorar els 75 anys, i la formació està preparant un nou enregistrament.
El gran acte central de la commemoració es farà el 20 de juny amb una gran festa pensada per homenatjar figures que han passat per l'Orquestra o que hi han deixat empremta. L'objectiu dels actes és, segons subratllen des del consistori, que les entitats del poble puguin col·laborar i formar part d'aquesta programació especial. D'altra banda, com és habitual, la banda formarà part de la programació de festa major del municipi, i també de Nadal. Enguany, amb el toc especial dels 75 anys.
D'Espanya fins a l'Àfrica
Fundada per Lluís Ferrer i Puigdemont el 4 de març de 1951, la formació va oferir el seu primer recital de presentació al Saló de Festes del Casino de la Unió. El seu nom ve, segons indica la formació, d'un dels topònims primitius usats per anomenar la vila durant l'època de dominació romana.
Durant els primers anys, l'Orquestra va concentrar la majoria de les seves actuacions a l'estranger. Això li va valdre l'afegitó d'internacional al seu nom. De fet, la formació ha ofert concerts a múltiples països Europeus, a l'Àfrica -amb una estada al Marroc, per exemple-, i també han recorregut "totes" les repúbliques que conformaven l'antiga Unió Soviètica. A més, la formació pot presumir d'haver format part de la història de la televisió, essent l'orquestra que va posar la banda sonora al capítol de tancament de la mítica sèrie Ventdelplà l'any 2010.
Pel que fa a la trajectòria musical, han publicat nombrosos treballs discogràfics de gèneres molt diversos. Han enregistrat clàssics catalans com el Feliç Aniversari, l'Estaca de Lluís Llach o la sardana Rosa de Sant Jordi, i també clàssics de la música universal com Can't Help Falling in love i Jailhouse rock d'Elvis. També s'han endinsat en l'òpera, enregistrant àries com Nessum Dorma del Turandot de Puccini.
La formació sol tenir l'agenda plena sobretot en època estival -l'agost passat va superar la vintena de concerts- tot i que la resta de l'any també emplena els caps de setmana.
Sobre els reconeixements a la seva trajectòria, ostenten des del 1997 la Creu de Sant Jordi; han guanyat dos Premis Arc -2001 a la Trajectòria artística i Professional-, i el 2015 a Millor gira de Festes i Grups de Ball; entre altres.
