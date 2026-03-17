Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
arbres Gironaaccident Cassà de la Selvaalcalde de Sant Martí Vellnou pavelló SaltBon PreuCrimspremis Oscar
instagramlinkedin

Figueres dona el tret de sortida al cicle Novíssims, dedicat a l'arquitectura emergent

El COAC impulsa la iniciativa en el marc de 'Barcelona 2026. Capital Mundial de l'Arquitectura'

Les Cavallerisses del Castell de Sant Ferran de Figueres

Les Cavallerisses del Castell de Sant Ferran de Figueres / COAC

ACN

ACN

Girona

El castell de Sant Ferran de Figueres acollirà aquest dimecres i el 25 de març el cicle Novíssims, una iniciativa impulsada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) en el marc del 'Barcelona 2026. Capital Mundial de l'Arquitectura'. La capital altempordanesa donarà així el tret de sortida al cicle, que estarà dedicat a l'arquitectura emergent a Catalunya i les sessions de celebraran a les cavalleries de la fortalesa. Entre els participants, hi ha els estudis Sarquella Torres, SvNM + Rosa Solanelles, Estudio Além i h3o.

Les dues primeres sessions del cicle tindran lloc els dies 18 i 25 de març al vespre a les Cavallerisses del castell de Sant Ferran de Figueres, i estaran moderades per l’arquitecta Marta Milà, que conduirà la conversa i el debat amb el públic. El format combina presentacions breus dels estudis amb una taula rodona final, amb l’objectiu de generar un espai de reflexió i intercanvi d’idees entre professionals, estudiants i persones interessades en l’arquitectura.

La primera sessió, el 18 de març, reunirà Sarquella Torres, amb projectes fortament vinculats al territori i al context local, i SvNM + Rosa Solanelles, amb arrels lleidatanes, que aportaran visions complementàries i diverses aproximacions a l'arquitectura contemporània.

La segona sessió, el 25 de març, comptarà amb Estudio Além i h3o, amb seu a Barcelona, amb una aproximació més experimental i conceptual centrada en la innovació formal i material.

Amb la voluntat de posar en valor patrimoni poc visible o en desús i oferir noves experiències als assistents, les sessions del cicle Novíssims es celebraran en espais “inèdits”, com les cavallerisses de Sant Ferran, a Figueres, la Bòvila d’Anguera, a Tortosa, o l'Antic Banc d'Espanya, a Tarragona.

El cicle Novíssims té com a objectiu donar visibilitat a joves estudis d'arquitectura liderats per arquitectes menors de 40 anys que comencen a destacar per la seva creativitat i innovació. La iniciativa vol fomentar el diàleg sobre les tendències emergents dins del camp arquitectònic i acostar al públic les noves pràctiques professionals.

Cada sessió reunirà a dos estudis d'arquitectura i una persona moderadora en un format de conversa dinàmica sobre les seves obres, processos de treball i visions arquitectòniques. En total, el cicle inclou 12 sessions distribuïdes en set jornades que es celebraran en diferents punts de Catalunya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents