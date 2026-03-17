Tots els camins de Clara Oliveras es troben a la Fundació Valvi
L'exposició "Agafar Aire" reuneix una selecció d'instal·lacions, obres pictòriques, escultòriques i fotogràfiques que componen la trajectòria de l'artista gironina i que es podrà visitar fins al 25 d'abril
L'artista gironina Clara Oliveras (Palau sacosta, 1963) mira enrere en una retrospectiva que engloba instal·lacions, pintura, escultura i fotografia que ha creat durant la seva trajectòria. La Fundació Valvi de Girona ha inaugurat avui l'exposició, que es podrà visitar fins al pròxim 25 d'abril amb el títol Agafo aire. A través d'obres que inclouen natura morta, objectes reciclats i un llenguatge influenciat per la cultura pop, Oliveras treballa amb colors i materials molt diversos -fusta, tela, vidre, tinta, guaix, pa d'or, paper de pergamí, llapis de colors, grafit... i reflexiona sobre el pas del temps, l'estètica dels objectes i la recerca del color.
La mostra recull peces fetes en l'inici de la seva trajectòria fins a obra actual, amb una evolució natural cap a materials, temàtiques i interessos que canvien en funció de l'època que van ser creades. Al catàleg de l'exposició, l'historiadora de l'art Maria Lluïsa Faxedas parla de nou conceptes o temàtiques que descriuen com un diccionari el seu treball pictòric, i que podem trobar a l'exposició.
Un dels fils que lliguen la seva obra és el concepte de l'alfabet, que es pot trobar en una de les seves últimes obres i que inclou en la mostra, Alfabet per analfabets, feta amb pasta de paper, pintura, fusta, auriculars i un reproductor Mp3 en què critica l'antiga pràctica d'alguns mestres de recitar un llistat d'insults als alumnes que no estaven atents a classe.
Una altra de les particularitats que són presents de forma continuada en la seva obra és el color, amb colors vius i saturats que a vegades fa servir com a leitmotiv de la composició, com és el cas de l'obra King. D'altres cops, en obres més conceptuals, com la sèrie dels miralls o els Bijoux, el color se simplifica. També destaca la temàtica de la natura morta o bodegó, tot i que també ha representat moltes obres figuratives que formen part de col·leccions privades. Dins d'aquest univers colorista també s'hi pot englobar un interès per la cultura pop que transmet en figuretes de porcella, objectes decoratius d'estil kitsch i en obres fetes amb miralls o joguines.
El pas del temps és el tema "per excel·lència" que travessa l'obra d'Oliveras, tant records d'infantesa, família i jocs, com experiències doloroses de la guerra civil o reflexions sobre la condició fugissera de les coses materials. Ho retrata a obres com el vídeo De la trinxera a l'hort o les fotografies Vanitas I i Vanitas II.
Oliveras es dedica actualment en la restauració d'art i mobles, i imparteix classes d'art a l'Escola Municipal d'Art de Girona. La seva faceta docent també l'ha portat a diferents instituts d'ensenyament secundari, així com a l'Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona. Durant deu anys va exercir com a directora de l'Escola Municipal d'Art del Pasteral, a la Cellera de Ter.
Els materials que Oliveras ha treballat són molt diversos, des de la fusta fins a la ceràmica o la porcellana, i els ha explorat amb diverses tècniques, influïda per la seva faceta de restauradora.
Les seves obres han sigut exposades en diferents llocs de Catalunya: a Girona (Museu d’Art, Sales Municipals-Bòlit), a Barcelona (Fundació Miró, Can Basté, Espai VolART, Meetings 23), a Tarragona (Museu d’Art Modern, Centre de Lectura de Reus)… En l’àmbit internacional ha exposat a: Galeria Plein Air (Pinerolo, Itàlia), Galerie Estivale d’Anières (Ginebra, Suïssa), Gallerie Rasmus (Odense i Copenhague, Denmark). L'any passat va participar en el 8è Festival Internacional Land Art amb la instal·lació Vestida de Bosc, i va crear el cartell de Fires de Sant Narcís de Girona de 2025.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- Les imatges de l'accident de Cassà de la Selva
- L’Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i hi actuarà
- La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
- Bar de la via verda del Carrilet busca gestor: concurs obert al Baixador de Codella
- Els 100 millors col·legis d'Espanya segons la llista Forbes 2026: ni un de públic i només un de Girona
- Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
- Un incendi en un pis obliga a desallotjar un bloc de Girona, confinar edificis del costat i deixa un ferit