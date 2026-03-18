Els Premis de la Crítica reconeixeran la feina de Tena Busquets a Olot
La directora d'arts escèniques de la ciutat i responsable del Sismògraf rebrà el Premi Honorífic Gonzalo Pérez de Olaguer
La directora d’arts escèniques d’Olot Tena Busquets rebrà un dels guardons honorífics dels Premis de la Crítica. Els altres dos recauran en el Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa i Pepa Plana. Aquests reconeixements, juntament amb la resta de guardons, s’entregaran el 13 d’abril a Barcelona.
La crítica d’arts escèniques ha anunciat els premis honorífics i les mencions especials de la seva XXVIII edició, en què destaca el reconeixement a Tena Busquets, responsable de la programació escènica d'Olot i del festival Sismògraf, amb el Premi Honorífic Gonzalo Pérez de Olaguer. El jurat posa en valor la seva trajectòria en la gestió i la difusió de les arts escèniques a Catalunya, especialment des de la seva experiència a Olot.
En aquesta mateixa edició, el Premi Sala Joan Anton Benach serà per al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, distingit per la seva tasca com a espai de creació, exhibició i pensament al voltant de les arts escèniques contemporànies. El Premi Honorífic Maria José Ragué recaurà en Pepa Plana, en reconeixement a la seva aportació al clown contemporani i a la visibilització de les dones dins d’aquest àmbit.
Les mencions especials de dansa reconeixeran Roberto Fratini Serafide, per la seva contribució a la reflexió i la pedagogia d’aquesta disciplina, i el projecte Balla’m un llibre, impulsat per l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura. En l’apartat internacional, el premi a millor espectacle de teatre serà per a Medea’s kinderen, de Milo Rau, mentre que en dansa s’ha distingit My Fierce Ignorant Step, de Christos Papadopoulos.
Els Premis de la Crítica també han avançat que la cerimònia d’entrega del 13 d’abril estrenarà un format més àgil i festiu, obert tant al sector com al públic. La tercera fuga i La mort i la primavera destaquen entre les produccions teatrals amb més presència a les nominacions d’enguany i, en dansa, creacions de Roser López Espinosa, Aina Alegre i Søren Evinson opten al premi a espectacle nacional.
Subscriu-te per seguir llegint
- La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
- Els 100 millors col·legis d'Espanya segons la llista Forbes 2026: ni un de públic i només un de Girona
- Bar de la via verda del Carrilet busca gestor: concurs obert al Baixador de Codella
- Tres detinguts per intent d'homicidi per tancar un home dins d'un pis i calar-hi foc a Girona
- Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- Només un de cada quatre nous metges col·legiats a Girona ha nascut a Catalunya
- Girona reubica esdeveniments que s'han fet habitualment al parc de la Devesa
- L’Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i hi actuarà