Els Premis de la Crítica reconeixeran la feina de Tena Busquets a Olot

La directora d'arts escèniques de la ciutat i responsable del Sismògraf rebrà el Premi Honorífic Gonzalo Pérez de Olaguer

Tena Busquets. / DdG

Alba Carmona

Girona

La directora d’arts escèniques d’Olot Tena Busquets rebrà un dels guardons honorífics dels Premis de la Crítica. Els altres dos recauran en el Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa i Pepa Plana. Aquests reconeixements, juntament amb la resta de guardons, s’entregaran el 13 d’abril a Barcelona.

La crítica d’arts escèniques ha anunciat els premis honorífics i les mencions especials de la seva XXVIII edició, en què destaca el reconeixement a Tena Busquets, responsable de la programació escènica d'Olot i del festival Sismògraf, amb el Premi Honorífic Gonzalo Pérez de Olaguer. El jurat posa en valor la seva trajectòria en la gestió i la difusió de les arts escèniques a Catalunya, especialment des de la seva experiència a Olot.

En aquesta mateixa edició, el Premi Sala Joan Anton Benach serà per al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, distingit per la seva tasca com a espai de creació, exhibició i pensament al voltant de les arts escèniques contemporànies. El Premi Honorífic Maria José Ragué recaurà en Pepa Plana, en reconeixement a la seva aportació al clown contemporani i a la visibilització de les dones dins d’aquest àmbit.

Les mencions especials de dansa reconeixeran Roberto Fratini Serafide, per la seva contribució a la reflexió i la pedagogia d’aquesta disciplina, i el projecte Balla’m un llibre, impulsat per l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura. En l’apartat internacional, el premi a millor espectacle de teatre serà per a Medea’s kinderen, de Milo Rau, mentre que en dansa s’ha distingit My Fierce Ignorant Step, de Christos Papadopoulos.

Notícies relacionades

Els Premis de la Crítica també han avançat que la cerimònia d’entrega del 13 d’abril estrenarà un format més àgil i festiu, obert tant al sector com al públic. La tercera fuga i La mort i la primavera destaquen entre les produccions teatrals amb més presència a les nominacions d’enguany i, en dansa, creacions de Roser López Espinosa, Aina Alegre i Søren Evinson opten al premi a espectacle nacional.

