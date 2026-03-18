El festival Delirium s'expandirà més enllà de Girona aquesta temporada
Maceo Plex i Marcel Dettmann encapçalen la jornada inaugural del festival, el 16 de maig a Cassà
Maceo Plex, Marcel Dettmann, Marco Faraone i DJ Nobu seran els plats forts de la primera data del festival Delirium d’aquest any. Dissabte 16 de maig, oferirà 14 hores de música electrònica ininterrompuda a la Pineda Fosca, a Cassà de la Selva, per donar el tret de sortida a una temporada en què vol «anar més enllà» de Girona, amb noves cites en altres territoris.
La jornada a la Pineda Fosca serà el punt de partida d’una temporada que el festival presenta com «la més ambiciosa», apuntant la voluntat d’expandir-se. «Si bé Girona continua sent el cor i origen del projecte, el festival confirma la seva voluntat de creuar fronteres aquest any per elevar l’experiència Delirium a altres territoris clau que aviat es revelaran», asseguren els organitzadors del certamen de música electrònica.
En aquest nou posicionament, la plataforma Loud-Contact s’incorpora al projecte per donar suport a la comunicació, la curadoria i el desenvolupament estratègic dels pròxims esdeveniments que, avancen els organitzadors, aniran més enllà de les comarques gironines.
Pel que fa al cartell del 16 de maig, està encapçalat pel nord-americà Maceo Plex; Marcel Dettmann, resident històric de la mítica discoteca Berghain de Berlín; l’italià Marco Faraone i el nipó DJ Nobu. La programació també inclou noms com Vladimir Ivkovic, Christian AB i Onur Özer, entre altres, repartits en dos escenaris de gran format.
L’organització completa la línia artística amb presència de talent local, amb artistes com Lumiere, Scoom Legacy (àlies de Josep Corominas), Shel·ly (projecte de Martí Valverde) i Test13 (Alby).
Les entrades ja estan disponibles a través de Xceed i del web oficial del festival.
