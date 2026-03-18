La Marfà de Girona busca artistes per participar en el programa de suport a la creació musical d'enguany
El centre ha obert una nova convocatòria per seleccionar grups i formacions
La Marfà – Centre de Creació Musical de l’Ajuntament de Girona ha obert una nova convocatòria artística per seleccionar els grups i formacions musicals que formaran part del Programa de suport a la creació 2026. Aquest programa agrupa el conjunt de projectes i convocatòries que el centre impulsa per a artistes i creadors en l’àmbit de la música. Des de l’any 2020, el suport a la creació musical és l’eix estratègic principal de La Marfà. El programa es desplega a través de sis dispositius, adreçats a perfils diversos -des d’artistes emergents fins a l’escena professional- amb l’objectiu d’acompanyar els creadors en totes les etapes de la seva carrera artística i donar suport a les diferents fases del desenvolupament dels projectes.
El treball amb els artistes participants culminarà amb presentacions públiques a Girona, en el marc de diferents programacions municipals, amb l’objectiu de connectar les noves propostes musicals amb el públic i contribuir a generar circuit per a l’escena musical del territori.
En aquesta convocatòria s’obre la crida per participar en quatre d’aquests dispositius: el programa d’acompanyament artístic, les residències internacionals de creació, el suport a primers enregistraments i el projecte Ganta. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 19 d’abril. Pel 9 d’abril, a més, s’ha programat una jornada informativa en línia per explicar les diferents modalitats de la convocatòria i resoldre dubtes.
El programa d'acompanyament artístic va adreçat a artistes de les comarques gironines en vies de professionalització que tinguin una certa trajectòria, activitat continuada i experiència en l’àmbit musical, i que presentin projectes originals i de creació pròpia. El programa es realitza en col·laboració amb la Casa de la Música de les comarques gironines. Els tres projectes seleccionats esdevenen grups residents de La Marfà durant un any.
El programa ofereix un itinerari i un pla d’accions personalitzat per impulsar el creixement artístic i professional de cada projecte. El procés culmina amb una presentació pública a Girona, amb l’objectiu de facilitar la difusió dels projectes i contribuir a generar circuit per a l’escena musical del territori.
Les artistes seleccionades en la darrera edició l’any 2025 van ser la rapera, educadora i activista Masta Quba; la cantant gironina d’arrels dominicanes Genni Knows, i la flautista Neus Plana Turu, amb un projecte que fusiona jazz, flamenc i música clàssica.
Des de l’any 2016 hi han participat una trentena d’artistes, entre els quals Doble, Paula Grande, La Ludwig Band, Remei de ca la Fresca, Boom Boom Fighters & Cookah P, Joina o Minibús Intergalàctic.
Residències internacionals de creació
El dispositiu de Residències internacionals de creació s’adreça a l’escena professional catalana i té com a objectiu facilitar la seva internacionalització mitjançant processos creatius compartits amb artistes d’altres territoris. Es busquen projectes inèdits de qualsevol estil musical que requereixin mobilitat artística i un desenvolupament creatiu en format de residència a La Marfà.
La residència finalitza amb una presentació pública a Girona, en format d’assaig obert o concert de sortida de residència, que permet compartir el procés creatiu amb el públic i donar visibilitat a les noves col·laboracions internacionals.
Els projectes seleccionats en l’edició 2025 van ser Bartha & Arnedo Quartet; Alma Trio, liderat per la catalana Carola Ortiz amb músics del sud de l’Índia; i el duet format per Mireia Peñalver i el compositor britànic Eden Lonsdale. En la convocatòria 2026 se seleccionaran fins a tres nous projectes de residència.
El dispositiu Suport a primers enregistraments fonogràfics va dirigit a grups de la demarcació de Girona en fase inicial i sense material fonogràfic publicat. El dispositiu es realitza en col·laboració amb la Casa de la Música de les comarques gironines.
L’objectiu és impulsar la creació emergent, oferir una primera experiència a l’estudi de gravació i afavorir l’aprenentatge mitjançant el treball de cançons amb l’acompanyament de professionals de la producció musical.
Cada any se seleccionen dos projectes, que disposen d’espais de treball -estudi de gravació i bucs d’assaig- i d’acompanyament tècnic i artístic al llarg del procés de producció de l’enregistrament, que inclou la preproducció, i la gravació i mescla.
En la convocatòria 2025 els projectes seleccionats van ser Foresta, una proposta de cançó d’autor inspirada en el folk de tradició irlandesa i americana, i La Müs, amb un projecte de cançó i folk d’arrel mediterrània.
D'altra banda, Gantaés un programa de creació transfronterera en l’àmbit de la música electrònica i experimental, desenvolupat conjuntament entre La Marfà i Labo Flashback de Perpinyà. També hi col·laboren El Mediator (sala de músiques actuals vinculada al Théatre de l’Archipel), La Casa Musicale i l’Associació Ameba.
El projecte s’adreça a l’escena professional i en vies de professionalització de Catalunya i la regió d’Occitània, i promou la creació i difusió d’obres originals a l’Euroregió mitjançant residències artístiques creuades entre Girona i Perpinyà. El procés de treball culmina amb presentacions públiques a Girona i Perpinyà, que permeten donar visibilitat a les noves creacions i reforçar la circulació artística transfronterera.
En la darrera edició, l’any 2025, els artistes seleccionats van ser el músic gironí Terrabastall (Dídac Cubarsí) i la creadora de Perpinyà Hope4Grace (Emilie Gadave).
