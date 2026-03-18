El Museu Tàpies reivindica Àngel Jové amb una gran retrospectiva
El recorregut presenta 1.400 peces, bona part de les quals inèdites, de l'artista multidisciplinari
El Museu Tàpies reivindica l’artista Àngel Jové (Lleida, 1940 – Girona, 2023) amb l’exposició Àngel Jové. De intactu, que es podrà veure fins al 27 de setembre. Comissariada per Maria Josep Balsach, es tracta de la primera retrospectiva a Barcelona dedicada a l’artista multidisciplinari, resident durant dècades a Girona. La mostra és un exercici de memòria col·lectiva de la postguerra a través de la imatge, i hi conviuen conceptes com modernitat i humanitat. Amb l’obra de Jové s’ofereix un relat obert que interpel·la els dilemes de la societat actual i alerta de la possibilitat de retorn al passat i del perill de repetir la història. Entre dibuixos, fotografia i pintura, el recorregut ofereix 1.400 peces de Jové. Bona part de les peces són inèdites, perquè no havien sortit de l’estudi de l’artista.
L’exposició presenta una àmplia selecció d’obres de Jové, concebuda des d’algunes de les idees principals en què es mou la seva pràctica artística, com el serialisme i el gest infinit, l’horitzó com a lloc de separació entre la llum i la foscor, el buit o el dolor i el trauma com a conseqüències de la guerra i l’exili. S’hi parla de vulnerabilitat, pobresa i fragilitat, per denunciar les conseqüències dels conflictes.
S’analitza la trajectòria de Jové, en què va destacar un rebuig als marges institucionals del sistema artístic i el qüestionament crític dels règims socials i culturals que estructuren les societats occidentals. El recorregut supera formats cronològics o antològics per convidar a pensar en la potència i en les múltiples dimensions de la imatge.
La directora del Museu Tàpies, Imma Prieto, ha reivindicat que calia homenatjar Àngel Jové i l’ha recordat com un personatge «que es va apartar del món» per centrar-se en la seva obra. Prieto ha dit que, malauradament, l’obra de Jové connecta de forma «radical» amb el present pels temps convulsos que vivim. «L’autor no mostra el conflicte, sinó les seves conseqüències en els més vulnerables, com infants, dones i malalts», ha apuntat. «És una representació dels cossos trencats. Del seu i de tots nosaltres», ha sentenciat Prieto.
La comissària Maria Josep Balsach, qui va ser parella de Jové, ha explicat que és una exposició plantejada des de les «constel·lacions», amb qüestions com el buit, la memòria, la història i el trauma. Balsach ha explicat que la mostra és un exercici de memòria col·lectiva perquè Jové treballa amb la imatge i amb la possibilitat de veure el trauma i patir el dolor. Però les imatges que hi apareixen no són de guerra, sinó que se centren en el context de dolor de les persones. S’hi poden veure gestos, persones pobres, captaires, estris de cuina de cases humils, amb «imatges bellíssimes».
Per a Balsach, l’exposició aborda la vulnerabilitat de la infància, la pobresa, la solitud de la natura, un homenatge a Màrius Torres i l’exploració de la ferida i el dolor.
«Si la gent ve a veure aquesta exposició s’emocionarà perquè hi ha la intensitat de la imatge i, aleshores, és una intensitat absolutament expressada des de l’interior més profund i, aleshores, és una exposició que ens interpel·la, i més ens interpel·la actualment perquè ens està parlant d’ara», ha comentat Balsach.
Balsach ha reivindicat que la mostra permet anar més enllà en la carrera de qui és conegut per ser actor de culte de Bigas Luna. «Crec que és una exposició que interpel·la tothom, sigui pel costat del dolor, per la vulnerabilitat o per la bellesa de les imatges. És un mirall de l’època que vivim», ha constatat. «Són obres que fa temps que estan fetes, però ens hi veiem a nosaltres mateixos», ha afegit.
A banda de l’exposició, s’oferirà un programa públic amb projeccions, converses, espais de debat i activacions poètiques. Amb aquestes activitats es proposa activar l’exposició com un lloc de recerca compartida que permeti revisitar els contextos artístics i culturals dels anys seixanta, setanta i vuitanta, així com les complicitats intel·lectuals i artístiques que van donar forma a aquell moment.
