Guardó literari
Biel Mesquida, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes: "Som soldats de la cultura catalana"
El guardó reconeix el treball i el compromís del poeta i novel·lista mallorquí, que ha escrit "sempre amb excel·lència i sempre en llengua catalana"
David Morán
L’escriptor mallorquí Biel Mesquida (Castelló de la Plana, 1947), autor "lliure, actiu i defensor dels valors humans que ens fan humans apassionats en temps de tenebres", ha recollit aquest dijous el testimoni del filòsof Pere Lluís Font i s’ha alçat amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. El guardó, instituït per Òmnium Cultural el 1969, distingeix anualment una persona que ha contribuït de "manera notable i continuada a la vida cultural" dels Països Catalans, una cosa que s’ajusta amb escreix a la trajectòria d’un creador polifacètic i compromès que, ha recordat el president d’Òmnium, Xavier Antich, ha escrit "sempre amb excel·lència i sempre en llengua catalana".
"No soc museïtzable, soc un autor viu i continuo a la trinxera de l’escriptura i de la lluita diària, ara més que mai en aquests temps de guerra i d’emergència per a la llengua catalana", ha advertit Mesquida abans d’agrair un guardó que celebra la immensa vitalitat d’un autor del qual el jurat destaca que és "un baluard del diàleg amb les noves generacions i les noves tecnologies". "Desacomplexat i indomable”, Mesquida és autor de poemaris, contes, obres de teatre i mitja dotzena de novel·les, entre elles 'L’adolescent de sal', prohibida durant els últims anys d’una dictadura franquista que, lamenta, "ara ens volen blanquejar".
"El franquisme encara és aquí, revestit de falsa condescendència o mostrant-se grollerament darrere de les cartes marcades", ha destacat el mallorquí, que ha aprofitat per denunciar els intents cada vegada més descarats i insistents de fer miques la cultura catalana. "El català viu en una situació d’emergència que ens obliga a reaccionar i comprometre’ns en la seva defensa. Vivim en un ofec premeditat de les institucions. No sabeu què són les Balears... Cada dia, cada dia...", ha emfatitzat.
"Els escriptors som soldats de la cultura catalana que hem de fer primer una obra excel·lent i després buscar l’excel·lència", ha reivindicat Mesquida, crític ferotge contra "la barbàrie dels necrocapitalistes", enemic de "totes les guerres" i defensor d’un país de països. "Catalunya no és una nació, és un tros de nació", ha dit.
- «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
- Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut
- Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
- Els dos municipis amb un índex socioeconòmic més baix de Catalunya es troben a Girona
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
- Girona dubta que la ciutat estigués només amb alerta 2 de 6 per vent el passat diumenge