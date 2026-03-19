Ginestà publica 'Perdre el cap', l'últim avançament del nou disc 'Gira tot igual, però diferent'

L'àlbum del duet veurà la llum el 16 d'abril

El grup Ginestà durant un concert al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols / Xavier Casals

Cesc Núñez (ACN)

Ginestà ha publicat 'Perdre el cap', últim avançament del seu cinquè disc, ‘Gira tot igual, però diferent’, que sortirà el 16 d’abril. La cançó explora el vertigen emocional dels inicis d’una relació, marcats per la incertesa, els pensaments intrusius i l’autoboicot, i combina intensitat i fragilitat amb una aposta final per deixar-se portar per l’amor. El grup també ha anunciat la gira 'Girant pel 2026', que arrencarà l’1 de maig amb un concert amb entrades exhaurides a Girona en el marc del Festival Strenes. La gira també passarà per diversos festivals del país, entre els quals destaca la celebració dels 150 anys d’Estrella Damm a Barcelona.

'Perdre el cap' retrata el moment en què conviuen l’enamorament i la por, i planteja el dilema de projectar-se amb una altra persona sense saber si el sentiment és correspost.

