Itinera obre la tercera convocatòria per impulsar artistes de micropobles
Les dues primeres edicions de la convocatòria van rebre més de 250 candidatures i han permès incorporar 60 nous artistes
DdG
El festival Itinera ha obert la tercera edició de la Convocatòria per a Artistes de Micropobles, una iniciativa impulsada amb el suport de la Fundació La Caixa per donar visibilitat a músics vinculats al món rural. La convocatòria, oberta fins al 25 d’abril, s’adreça a artistes i formacions de petit format vinculats a municipis de menys de 1.000 habitants o a entorns rurals, amb l’objectiu de facilitar-los l’accés a escenaris professionals, projecció mediàtica i xarxes de programació. Els artistes seleccionats s’incorporaran al circuit del festival Itinera, que des del 2021 ha programat més de 1.000 concerts en 128 municipis i ha reunit prop de 20.000 espectadors.
Les dues primeres edicions de la convocatòria van rebre més de 250 candidatures i han permès incorporar 60 nous artistes, amb una vintena de propostes musicals, a la programació del certamen.
En aquest sentit, una de les bandes seleccionades en l’edició anterior, la gironina NUN, destaca que el festival els ha permès actuar arreu de Catalunya i descobrir pobles on difícilment hi haurien arribat per altres vies.
