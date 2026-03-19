L'Inundart aposta pels "marges" i es trasllada a Pont Major per construir comunitat
La 21a edició mostrarà aquest cap de setmana propostes d'arts vives fetes amb artistes i el teixit associatiu del barri gironí
La 21a edició del Festival Inundart se celebrarà aquest cap de setmana al barri de Pont Major de Girona amb l'objectiu de reivindicar els "marges" com a espais de creació, la comunitat i la transformació. El programa d'aquest any consolida un model participatiu amb propostes d'arts vives sorgides d'artistes com Laëtitia Lazizi, Clara Claus o Petra Vlasman i del teixit veïnal i associatiu del barri. D'aquesta manera, abandona la seva presència a espais emblemàtics del Barri Vell com la Casa de Cultura de Girona i la Rambla. A més, totes les intervencions seran accessibles, amb opció de prestació de cadires de rodes, cascos inhibidors de so, personal de suport i programació de lectura fàcil, entre altres.
El centre cívic Pont Major, la plaça de l'Om, la plaça del Grup Pont Major, el carrer de Pont Major i el carrer Port Lligat són alguns dels espais que el 21 i el 22 de març es convertiran en una exposició viva d'instal·lacions, recorreguts sensitius, performances i accions a l'aire lliure.
Tot plegat, amb una aposta clara per "descentralitzar l'activitat cultural i distribuir oportunitats i experiències més enllà dels circuits habituals", subratlla l'organització. El festival parla d'una "nova etapa" on no només trasllada escenaris, sinó que redefineix mirades per reconèixer la "potència creativa dels marges" i "apostar per la cultura que no només ocupa espais, sinó que construeix comunitat". Per això, la mostra s'ha estès durant uns tres mesos amb residències i cocreació amb el veïnat. S'ha treballat amb les AMPES i alumnes de primària i secundària, associacions i col·lectius artístics. Entre els participants hi ha l'associació Puntaires de Girona, que presentaran una instal·lació de punta de coixí contemporània.
Una vintena de propostes
Durant els dos dies que s'allargarà, el festival ofereix una vintena de recorreguts sensorials, experiències sonores i visuals i art digital, i també un programa amb tallers participatius que convidaran a fer dibuixos, murals col·lectius, intervencions en instal·lacions, i experimentació amb materials naturals, entre altres. Entre els projectes destacats hi ha la proposta de la Cia Sargantana creada amb joves del barri i que fa servir la realitat augmentada i el vídeo 360° per narrar històries de la migració des del marge.
Gràcies a una residència comunitària, Clara Claus i Alexander Vert presentaran una instal·lació immersiva en forma de capsa de fusta creada amb els veïns del barri que s'haurà de descobrir amb llanternes.
El col·lectiu BlauBlau format per Mariona Terrats i Enric Lucas ha creat un mural de gran format amb infants de les escoles Carme Auget i FEDAC Pont Major que qüestiona jerarquies, i Petra Vlasman ha projectat diverses peces sonores i visuals amb alumnat de 4t d'ESO de l'Institut Jaume Vicents Vives.
Dins el seu vessant transfronterer i a través d'un projecte europeu i amb l'ensemble Flashback de Perpinyà -que ha creat Vert-, hi participen els artistes Iris Chaveau, Laëtitia Lazizi i Pilar Estevez amb propostes fotogràfiques i de realitat augmentada.
La música també tindrà el seu espai amb una Jam a càrrec d'El Paio del Terrat&Company i una batucada a càrrec dels infants de les escoles Carme Auguet i FEDAC des del Centre Cívic.
La Menció d'Art Jove 2026, que premia artistes d'entre 18 i 29 anys, ha reconegut la trajectòria d'Adrià Expòsit-Goy amb el projecte Post-foc que instal·larà a la sala Polivament i que combina pintura, dibuix, fotografia, escultura i videoart.
