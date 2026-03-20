Autobiografia
Chuck Norris segons Chuck Norris: així va explicar ell mateix el seu mite
L'actor C
huck Norris, mort a Hawaii als 86 anys,
va construir la seva llegenda gràcies a pel·lícules d’acció i a la seva capacitat de riure’s de si mateix, que el van elevar a un estatus mític
Carol Álvarez
L’actor Chuck Norris, que ha mort avui a Hawaii, va aconseguir amb el temps una dimensió mítica nascuda, en part, de les seves nombroses pel·lícules d’acció, però també del seu sentit de l’humor i capacitat d’autoparòdia.
Acudits basats en una suposada força sobrenatural i els seus diàlegs cinematogràfics de sèrie B el van elevar a un estatus insospitat fins i tot en generacions joves.
En un manuscrit que va utilitzar de pròleg per a un llibre titulat ‘The Official Chuck Norris Fact Book’, l’actor va seleccionar 101 gestes sorprenents que va protagonitzar en la seva dilatada trajectòria.
«He sentit que existeixen literalment centenars de milers de Chuck Norris Facts que circulen per tot el món», assenyala. «Es multipliquen a internet, apareixen en discursos i llibres, i estan escrits a les parets dels lavabos des d’escoles als Estats Units fins a camps de batalla a l’Orient Mitjà». Norris explica una anècdota molt del seu estil: «Vaig tenir l’honor de visitar les nostres tropes a l’Iraq en dues ocasions, i em va alegrar saber que els Chuck Norris Facts els proporcionen una dosi diària d’humor i ànim».
L’actor al·ludeix en aquest pròleg també a la seva última etapa professional, com a protagonista de la sèrie ‘Walker Texas Ranger’.
«Per a alguns que en saben poc de la meva carrera a les arts marcials o al cine, però que potser van créixer amb ‘Walker, Texas Ranger’ sembla que m’he convertit en una espècie d’icona de superheroi mític», reflexiona. «Em sento afalagat i humil al mateix temps», confessa, però lamenta que aquesta reconnexió amb les generacions més joves no reculli tot el que és i ha fet. «Per exemple, em poden conèixer com a ‘Walker, Texas Ranger’ o potser com un personatge d’una de les meves vint-i-tres pel·lícules d’acció, però no saben que participo en tasques humanitàries, incloent gairebé vint anys promovent el programa Kickstart kids en escoles públiques de Texas (www.kickstartkids.org); o que estic implicat en les guerres culturals dels Estats Units en molts fronts».
Campió d’arts marcials
A continuació recollim el fragment en què Norris va explicar la seva vida, resumida, per a les noves generacions i la posteritat.
«Abans de les meves carreres a la televisió i el cine, vaig ser campió d’arts marcials. Entre el 1964 i el 1968, vaig guanyar nombrosos títols amateurs de karate a nivell estatal, nacional i internacional. El 1968, vaig competir i vaig guanyar el campionat mundial professional de karate de pes mitjà, i vaig derrotar els millors lluitadors del món. Vaig mantenir aquest títol fins al 1974, quan em vaig retirar com a sis vegades campió mundial professional invicte de pes mitjà. El 1968, vaig ser inclòs al Saló de la Fama de Black Belt com a Lluitador de l’Any. El 1975, vaig ser nomenat Instructor de l’Any; i el 1977, vaig rebre l’honor d’Home de l’Any.
També soc fundador i president de la United Fighting Arts Federation (www.ufaf.org), amb més de 2.300 membres cinturó negre arreu del món. El meu sistema d’arts marcials es diu Chun Kuk Do (Camí Universal). El 1997, vaig arribar a una altra fita al convertir-me en el primer home de l’hemisferi occidental a rebre el reconeixement com a gran mestre cinturó negre de vuitè grau en el sistema de Taekwondo, una cosa inèdita en els 4.500 anys d’aquesta tradició.
Gràcies a la meva trajectòria i formació en arts marcials, em vaig poder convertir en estrella de cine d’acció en més de vint pel·lícules importants, seguit del 203 episodis de la sèrie de televisió ‘Walker, Texas Ranger’.
