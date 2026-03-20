La dansa urbana se cita al Festival SÓC de Torroella de Montgrí
Prop de 600 ballarins d'una trentena de companyies actuaran demà a l'Espai Ter i a la plaça de la Vila
El Festival SÓC de Dansa Urbana i Fusió celebrarà dissabte 21 de març a Torroella de Montgrí la seva cinquena edició amb una trentena de companyies catalanes semiprofessionals i emergents d’aquest àmbit. Amb l'objectiu d'oferir espais perquè aquests col·lectius mostrin el seu talent fora de l'àmbit competitiu, escoles i companyies de tot Catalunya presentaran les seves coreografies en una matinal gratuïta. L'acte central se celebrarà a l'Espai Ter al vespre.
Entre les actuacions, hi haurà ballerins professionals, que enguany seran Ruben Chi i Roché Apinsa de Guetto Funk Collective, una de les principals formacions del funk.
Les companyies que s'exhibiran a l'acte central, que tindrà lloc a les 19.30 h, són SN COMPANY (Escola DME Figueres), que presenten l'Obscuritat en l'amor; SCRATCH (Escola Scratch Dansa Mont-ras), amb la proposta Con Safos; Cia. TOSKA (Barcelona) amb Puentes de Luz; NATURE (CFGM en Tècniques de Dansa Urbana de Celrà), amb Nárka; DANCE FOR LIVE (Tempo Dance For Life de Vilobí d'Onyar) amb Inspira; FABULOUS FUNKERS (Fabulous Funkers Studio de Sant Just Desvern) amb Dimensions; CICLO DANCESCAPE (Dancescape de Lleida) presenten ¡5 Minutos!; BOOGIE SQUAD (Artistic – Espai de Dansa, Música i Teatre de Vilanova del Camí) amb Resiliència; Cia. TRES60 (Gavà) amb El silencio no existe; KIDANCERS (Kinetic Dance School de Mataró) amb 404 Conexión Perdida; THE WONDERS (Wondernow – La Nau del Moviment de Santa Coloma de Farners) amb Identitat; RAÍCES (La Rock Dance Center d'Esparraguera) amb Sobre(viure); DREAMERS (Like a Dream Centre de Dansa de Riudellots de la Selva) amb Etern; SEVENERGYS & CO (Barcelona) presenten Querencia; DISPERSONS (Barcelona) amb Soul Train Line.
Una vegada acabat el festival se celebrarà l'Afterparty & Showcase, una festa amb totes les companyies participants i oberta el públic, al mateix hall de l’Espai Ter.
