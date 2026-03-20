La dansa urbana se cita al Festival SÓC de Torroella de Montgrí

Prop de 600 ballarins d'una trentena de companyies actuaran demà a l'Espai Ter i a la plaça de la Vila

Una exhibició de dansa dins el Festival SOC de dansa urbana en una edició anterior.

Una exhibició de dansa dins el Festival SOC de dansa urbana en una edició anterior. / Cedida

Redacció

Redacció

Torroella de Montgrí

El Festival SÓC de Dansa Urbana i Fusió celebrarà dissabte 21 de març a Torroella de Montgrí la seva cinquena edició amb una trentena de companyies catalanes semiprofessionals i emergents d’aquest àmbit. Amb l'objectiu d'oferir espais perquè aquests col·lectius mostrin el seu talent fora de l'àmbit competitiu, escoles i companyies de tot Catalunya presentaran les seves coreografies en una matinal gratuïta. L'acte central se celebrarà a l'Espai Ter al vespre.

Entre les actuacions, hi haurà ballerins professionals, que enguany seran Ruben Chi i Roché Apinsa de Guetto Funk Collective, una de les principals formacions del funk.

Les companyies que s'exhibiran a l'acte central, que tindrà lloc a les 19.30 h, són SN COMPANY (Escola DME Figueres), que presenten l'Obscuritat en l'amor; SCRATCH (Escola Scratch Dansa Mont-ras), amb la proposta Con Safos; Cia. TOSKA (Barcelona) amb Puentes de Luz; NATURE (CFGM en Tècniques de Dansa Urbana de Celrà), amb Nárka; DANCE FOR LIVE (Tempo Dance For Life de Vilobí d'Onyar) amb Inspira; FABULOUS FUNKERS (Fabulous Funkers Studio de Sant Just Desvern) amb Dimensions; CICLO DANCESCAPE (Dancescape de Lleida) presenten ¡5 Minutos!; BOOGIE SQUAD (Artistic – Espai de Dansa, Música i Teatre de Vilanova del Camí) amb Resiliència; Cia. TRES60 (Gavà) amb El silencio no existe; KIDANCERS (Kinetic Dance School de Mataró) amb 404 Conexión Perdida; THE WONDERS (Wondernow – La Nau del Moviment de Santa Coloma de Farners) amb Identitat; RAÍCES (La Rock Dance Center d'Esparraguera) amb Sobre(viure); DREAMERS (Like a Dream Centre de Dansa de Riudellots de la Selva) amb Etern; SEVENERGYS & CO (Barcelona) presenten Querencia; DISPERSONS (Barcelona) amb Soul Train Line.

Una vegada acabat el festival se celebrarà l'Afterparty & Showcase, una festa amb totes les companyies participants i oberta el públic, al mateix hall de l’Espai Ter.

La dansa urbana se cita al Festival SÓC de Torroella de Montgrí

La dansa urbana se cita al Festival SÓC de Torroella de Montgrí

Mor als 86 anys l'actor Chuck Norris

Mor als 86 anys l'actor Chuck Norris

Arbúcies recupera el pas de la Volta a Catalunya quaranta anys després

Arbúcies recupera el pas de la Volta a Catalunya quaranta anys després

Els gironins que es declaren insolvents creixen un 22% durant el 2025 i gairebé 1.200 demanen ajuda als jutjats

Els gironins que es declaren insolvents creixen un 22% durant el 2025 i gairebé 1.200 demanen ajuda als jutjats

Blanes instal·la «hotels d’insectes» per frenar plagues i guanyar biodiversitat

Blanes instal·la «hotels d’insectes» per frenar plagues i guanyar biodiversitat

Les cues per l'accident a l'AP-7 a Pont de Molins

Les cues per l'accident a l'AP-7 a Pont de Molins

Los hospitales de concesión administrativa logran en un estudio resultados comparables o superiores a los de gestión directa

Los hospitales de concesión administrativa logran en un estudio resultados comparables o superiores a los de gestión directa

Vidreres declara Can Deulofeu Bé Cultural d’Interès Local

Vidreres declara Can Deulofeu Bé Cultural d’Interès Local
