Figueres restaura llibres i partitures dels segles XIX i XX de la Societat Coral Erato recuperats de l'incendi
Els treballs duraran fins a quatre mesos i aniran a càrrec del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya
L'Ajuntament de Figueres ha iniciat la restauració d'una part del patrimoni de la Societat Coral Erato afectat per l'incendi del març del 2025. Són una selecció de llibres i partitures dels segles XIX i XX. Han estat traslladats al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, on se'n farà la neteja i consolidació després dels danys provocats pel foc, el fum i els productes d'extinció. Les tasques, que inclouen l'eliminació de restes calcinades i escumes, es podrien allargar fins a quatre mesos. El fons, cedit a l'Ajuntament, es repartirà entre diversos equipaments culturals de la ciutat amb l'objectiu de garantir-ne la conservació i l'accés públic.
Un any després de l'incendi que va malmetre greument la seu de la Societat Coral Erato, l'Ajuntament de Figueres ha posat en marxa la restauració dels materials que es van poder salvar. Es tracta d'una selecció de llibres i partitures han estat traslladats al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, on es faran les tasques de recuperació.
La restauració prioritzarà aquells documents amb valor testimonial, especialment els que permeten reconstruir la història de la biblioteca de l'Erato i dels seus donants. Entre les obres seleccionades hi ha un exemplar de 'Ensayo sobre el arte de navegar por debajo del agua', de Narcís Monturiol, amb una dedicatòria de la vídua de l'inventor, i un volum del diari 'El pensamineto', editat per l'Erato el 1872.
L'incendi es va produir el 30 de març de 2025 a la primera planta de la seu de l'entitat, fundada el 1861 al carrer Sant Llàtzer. Una part important del fons documental i bibliogràfic va quedar destruïda, però els dies posteriors es va dur a terme una tasca intensiva per identificar i preservar els materials recuperables. Hi van participar responsables municipals i tècnics de la Biblioteca Fages de Climent, l'Arxiu Municipal i el Museu de l'Empordà, amb el suport de la Generalitat.
L'endemà dels fets, la junta de l'Erato va formalitzar la donació gratuïta del fons a l'Ajuntament. El material s'ha distribuït entre el Museu de l'Empordà, l'Arxiu Municipal de Figueres i la Biblioteca Fages de Climent. El conjunt inclou penons històrics, dibuixos i pintures, un clarinet atribuït a Pep Ventura, partitures, revistes, llibres, fotografies i registres de socis.
Pel que fa a la documentació, l'Arxiu Municipal ha incorporat diversos llibres i registres que es conserven en bon estat, com el registre de socis a principis del segle XX o llibres d'actes més recents. En canvi, la biblioteca de l'entitat va quedar pràcticament destruïda: molts volums es van cremar o van quedar greument afectats. Tot i això, s'han pogut recuperar prop de 200 llibres i revistes i unes 350 partitures, algunes d'elles d'autors destacats com Pep Ventura o Anselm Clavé.
Al Museu de l'Empordà s'hi conservaran les peces artístiques, que en general han patit menys danys. Entre aquestes peces hi ha penons històrics, un dels quals data de la fundació de l'entitat, així com obres de diversos artistes empordanesos.
Un cop restaurat, l'objectiu és que el fons torni a ser consultable i que es digitalitzi per facilitar-ne l'accés i evitar la manipulació directa. A més, la donació inclou material del segle XX, com fotografies, enregistraments sonors i publicacions, que no va resultar afectat per l'incendi i que contribuirà a preservar la memòria cultural de l'entitat.
