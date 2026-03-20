L'ateneu de Campdevànol recupera l'activitat cultural després d'acabar la primera fase d'obres a l'edifici centenari
L'actriu Carme Sansa actuarà aquest dissabte amb el monòleg 'Isabel cinc hores' que té les entrades exhaurides
El Cercle Campdevanolenc, també conegut com El Casino, recuperarà aquest dissabte l'activitat cultural un cop acabades les obres de la teulada i la rehabilitació d'una part de l'espai. L'actriu Carme Sansa actuarà aquest dissabte a la tarda amb 'Isabel cinc hores' dins la campanya de Cap Butaca Buida. Aquest edifici, que acull l'ateneu des de l'any 1917, estava en "molt mal estat". El projecte d'aquesta primera fase ha costat uns 390.000 euros, i més de la meitat s'ha finançat amb ajuts de diferents administracions i la resta amb donacions i un crèdit. "Ha costat però estem molt il·lusionats", ha explicat a l'ACN el president de l'entitat, Albert Calzada, que remarca que segueixen buscant finançament per una segona fase.
"Sempre ha sigut el nucli de la vida social i també és una part important perquè la majoria d'associacions estan ubicades aquí dins, encara que el públic només vegi la banda del cafè, darrere hi ha tot d'associacions", afirma el president del Cercle Campdevanolenc, Albert Calzada. "Fem de viver de moltes associacions del poble", remarca. És per això que estan molt satisfets d'haver pogut "recuperar el seu ús".
La cafeteria va tancar l'any de la covid i es va aprofitar per iniciar la recerca de diners i tirar endavant la primera fase de millores. "L'edifici estava en molt mal estat, hi havia molts forats a la uralita, s'estava podrint part del sostre i ja no complíem cap mesura legal del cafè i per això es va decidir tancar", recorda. Unes obres que van començar el juliol del 2026 i que han permès refer tota la teulada amb bigues de fusta, recuperar les sales de l'antic cafè i el bar l'han mogut a una altra sala.
Els treballs de millora, però, no s'han acabat. Ja treballen en una segona fase, valorada en 1,5 milions d'euros, amb la idea de poder fer dues plantes, recuperar una part de teatre i tenir més sales per a entitats. "Estem ja buscant subvencions per no frenar i poder acabar el projecte perquè pensem que és important pel Campdevànol i el Ripollès", assenyala el president de l'ateneu.
Una estrena oficial d'agraïment
Per agrair tots els suports rebuts, institucionals i particulars, han convocat un acte de celebració oficial l'11 d'abril amb una conferència sobre els elements emblemàtics que han aparegut durant la reforma, com ara una part petita del terra original del 1917, i l'evolució de l'edifici històric. També hi ha previst un concert.
Les administracions que han finançat la primera fase d'obres són la Generalitat, amb una subvenció de 152.000 euros; la Diputació de Girona, amb 80.000 euros i l'Ajuntament de Campdevànol amb 64.000 euros en quatre anys. Una altra part l'han finançada amb una fundació i amb un crèdit, i també han pogut recollir uns 35.000 euros amb una campanya de micromecenatge, que continua oberta a noves donacions.
