L'èxit de "Guapíssima" anima Banda Neon a publicar el seu tercer single
El grup gironí de versions estrena "Els passos prohibits" després de triomfar amb el seu anterior tema propi, i "Es busca catalanet", a la ràdio i a les plataformes
Banda Neon torna a la càrrega després de l'èxit aclaparador de Guapíssima, el seu segon senzill i, fins ara, últim. Avui s'ha estrenat Els passos prohibits, la tercera cançó pròpia d'un grup de versions gironí que ja a l'estiu va triomfar amb Es busca catalanet. Guapíssima ha aconseguit ser la cançó més radiada a Catalunya durant més de tres mesos seguits i un dels temes en català que millors números han fet en digital, entrant fins i tot dins del top Global Mundial junt amb cançons internacionals.
Tal i com explica el cantant i compositor Sergi Bagó, "estem molt contents de publicar aquest tercer tema, una cançó que ve després de Guapíssima, que ens ha fet superar totes les expectatives. La nova cançó l'han acceptada totes les emissores de ràdio catalanes, des d'avui s'hi podrà escoltar, i estem a l'espera de veure quina rebuda té entre el públic. Parla d'un amor desesperat, d'algú que ja ho ha provat tot per enamorar una altra persona, i ja només li queda treure els passos prohibits".
Aques any el grup té tancada una gira de primavera-estiu amb més de cinquanta concerts: "Hem buscat més la qualitat que la quantitat, per oferir un bon xou i un bon espectacle. Publicar una nova cançó s'explica per haver superat totes les expectatives amb Guapíssima, no pensàvem per res del mòn que passés això, i aquest èxit et motiva molt per seguir composant i provar de continuar aquest camí".
Consolidar-se al panorama musical català
Amb Els passos prohibits la banda pretén consolidar-se una mica més dins del panorama musical català. "Una cançó fresca i enèrgica que parla d’aquells instants en què t’atreveixes a fer un pas més. D'haver intentat reinventar-te, cuidar cada detall, buscar la millor versió de tu mateix… i, tot i això, continuar preguntant-te què més pots fer perquè aquella persona es fixi en tu. Amb una sonoritat pop lluminosa i vital, marcada per un ritme que avança amb decisió, la cançó combina intensitat i elegància en una història d’impuls i determinació. Quan ja no queden plans, només queda deixar-se portar per la música i fer el pas que pot canviar-ho tot", explica la nota de premsa publicada per Música Global.
Banda Neon és un grup format el 2017 per Sergi Bagó Sergi Bagó, productor musical, cantant i compositor per a grups i artistes com Buhos, Strombers o Samantha. Es nodreix als seus concerts bàsicament de versions però a l'estiu passat va començar a crear temes propis que han tingut molta acceptació entre el públic. De moment, aquest que s'estrena avui és el tercer.
