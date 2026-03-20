La «Novena» de Mahler, a l'Auditori de Girona

L'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt torna diumenge a Ibercamera

L'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, en una imatge promocional. / Ben Knabe

L’Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt tornarà aquest diumenge (19.00) a l’Auditori de Girona per interpretar la Novena simfonia de Mahler. La formació teutona, fundada el 1929, recalarà a Girona dins la temporada d’Ibercamera. Serà la seva cinquena actuació dins el cicle, on va debutar el 1992.

Sota la batuta d’Alain Altinoglu, el seu director titular, l’orquestra interpretarà una de les obres mestres de Gustav Mahler, composta enmig d’una forta crisi existencial provocada per la mort de la seva filla Maria i per una crisi cardíaca, que li acabaria costant la vida. La Novena simfonia expressa la seva angoixa i resignació davant la mort, amb un últim moviment, l’Adagio, que representa el seu comiat i la reconciliació amb el destí.

