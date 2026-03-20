La «Novena» de Mahler, a l'Auditori de Girona
L'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt torna diumenge a Ibercamera
A.C.
L’Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt tornarà aquest diumenge (19.00) a l’Auditori de Girona per interpretar la Novena simfonia de Mahler. La formació teutona, fundada el 1929, recalarà a Girona dins la temporada d’Ibercamera. Serà la seva cinquena actuació dins el cicle, on va debutar el 1992.
Sota la batuta d’Alain Altinoglu, el seu director titular, l’orquestra interpretarà una de les obres mestres de Gustav Mahler, composta enmig d’una forta crisi existencial provocada per la mort de la seva filla Maria i per una crisi cardíaca, que li acabaria costant la vida. La Novena simfonia expressa la seva angoixa i resignació davant la mort, amb un últim moviment, l’Adagio, que representa el seu comiat i la reconciliació amb el destí.
- «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
- Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut
- Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
- Els dos municipis amb un índex socioeconòmic més baix de Catalunya es troben a Girona
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona