Rosana actuarà a Sons del Món per celebrar 30 anys de «Lunas rotas»
Serà l'únic concert de la cantant canària a les comarques gironines
El festival Sons del Món acollirà el 5 d’agost a la Ciutadella de Roses el concert de Rosana que, després d’anys sense girar, torna als escenaris per celebrar els 30 anys de la publicació del disc Lunas Rotas. Aquest àlbum va convertir la cantant canària en un fenomen musical mundial amb cançons com El talismán, Si tu no estàs aquí o A fuego lento.El concert serà l'única actuació de la gira Vamos a Star a les comarques gironines.
Aquest concert se suma als ja anunciats de Pablo Alborán, Joan Dausà, Sergio Dalma i Lax’n’Busto.
Les entrades ja estan a la venda.
