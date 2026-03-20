El Teatre-Museu Dalí de Figueres exposarà onze obres que exploren les il·lusions òptiques a la Sala de les Lògies
Les peces reflecteixen una etapa marcada per la investigació i l'experimentació de l'artista en aquest àmbit
El Teatre-Museu Dalí de Figueres exposarà onze obres de la seva col·lecció permanent en què Salvador Dalí experimenta amb tècniques que generen il·lusions òptiques, com l'estereoscòpia, l'anàglif o l'holograma. La mostra posa de manifest la voluntat de l'artista d'explorar noves formes de representació a partir dels avenços científics i tecnològics, amb la mirada posada en qüestionar la percepció de la realitat. Il·lustra un període clau de la trajectòria del geni empordanès, especialment intens als anys setanta, coincidint amb la creació del museu. L'exposició es podrà veure a partir del dimarts vinent a la Sala de les Lògies. S'allargarà com a mínim dos anys.
El conjunt inclou vuit pintures, dues d'elles estereoscòpiques, un dibuix, una anamorfosi, la gravació d'un holograma i sis fotografies. Totes elles reflecteixen la inquietud que Dalí va tenir al llarg de la seva vida per explorar noves formes de representació a través de recursos científics i tecnològics, amb l'objectiu de qüestionar la percepció de la realitat.
Des dels anys vint, l'obra de Dalí es caracteritza per imatges enigmàtiques que desafien la mirada de l'espectador. Tanmateix, és especialment a partir dels anys seixanta quan intensifica els experiments amb il·lusions òptiques, convertint-los en una constant creativa.
Per aconseguir aquestes experiències perceptives singulars, l'artista adapta la seva tècnica als avenços del seu temps. Mitjançant recursos com la doble imatge, l'estereoscòpia o l'holograma, Dalí planteja una representació simultània de la realitat.
Entre les tècniques destacades, l'estereoscòpia es basa en la combinació de dues imatges gairebé idèntiques que, observades correctament, generen sensació de relleu. L'anàglif, per la seva banda, utilitza colors complementaris per crear profunditat tridimensional quan es visualitza amb filtres específics. L'holograma, una de les exploracions més avançades de Dalí, permet reproduir imatges amb informació de profunditat mitjançant la interferència de feixos de llum.
La mostra també evidencia la fascinació de l'artista per la doble imatge, que desenvolupa des dels anys trenta a través del mètode paranoicocrític. Aquest sistema li permet crear composicions amb múltiples lectures sense alertar-ne els elements, oferint interpretacions canviants segons la mirada de l'espectador.
A aquest univers visual s'hi afegeixen les anamorfosis, imatges distorsionades que només es poden comprendre des d'un punt de vista concret, i les anomenades transformacions, que introdueixen noves capes de significat en interpretacions recognoscibles.
Les obres es podran veure a partir de dimarts vinent, dia 24 de març, a la Sala de les Lògies, l'espai on fins ara s'havia exposat 'La Madona de Portlligat'. La mostra s'allargarà com a mínim dos anys.
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
- Les manifestacions dels docents gironins, en directe: la protesta es trasllada a la seu de la Generalitat
- La lloretenca Abril Azabal, becada per Amancio Ortega per estudiar als EUA, topa amb traves per fer la selectivitat a Catalunya: “T’esforces i et tracten així”
- VÍDEO| Així ha quedat la seu de la Generalitat a Girona després de la protesta
- Viure amb 1.000 euros al mes: la jubilació que obliga a comptar cada cèntim
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- Els docents diuen prou: 'Em vaig fer mestra per vocació, però ara no ho recomanaria a ningú