Música
El Black Music Festival acomiada amb un pícnic festiu una 25a edició d'èxit
El Parc del Migdia de Girona ha acollit avui el Black Music Pícnic amb el concert de Reggae Per Xics, la Black Music Big Band i Los Saxos del Averno en una celebració oberta a tots els públics
Avui a última hora del matí, acompanyat d’un bon temps que anunciava l’inici de la primavera, se celebrava el Black Music Pícnic, un espai musical a l’aire lliure que ha acomiadat la 25a edició del Black Music Festival (BMF). Han estat tres concerts gratuïts i oberts a tothom, i que enguany s’han assentat, de nou, sobre un gran escenari al bell mig del Parc del Migdia de Girona, del qual tothom n'ha volgut deixar constància amb vídeos i fotografies.
Petits, grans, alguns acompanyats, d’altres gaudint de l’ambient en solitari, s’arraulien a la gespa; uns quants ballaven al ritme de la música, d’altres movien el cap, asseguts, fins i tot hi havia qui portava les seves cadires de càmping o grans tovalloles que han estirat a terra, així de ben preparats estaven els gironins, també amb bosses de patates i refrigeris que portaven des de casa. Tot i això, qui s’ha trobat enmig d’aquella festa sense voler o sense esperar-ho, podia anar a diferents foodtrucks i barres de bar efímeres.
«He anat a algun concert del Black Music, però mai havia vingut a aquest pícnic, ni sabia què es feia», explicava l’Arnau, un jove que viu a Girona des de fa sis mesos i agraïa «aquest petit tast d’estiu». A aquesta sensació s’hi sumava la Mariona i la seva família, que han vingut expressament des de Manresa «sense cap idea sobre què veniem a veure», però «molt contents davant l’ambient que s’ha creat». Tots dos han assegurat que tornar l’any que ve és més que una opció.
Els encarregats d’amenitzar el multitudinari pícnic han estat el grup Reggae Per Xics, enfocat als més petits de la casa i un inici al seu gust pels ritmes jamaicans, amb el seu nou projecte El Club Quàntic, un disc que també han pogut gaudir els adults per les seves influències de Dr. Who, Star Trek i altres clàssics.
Seguidament, ha pujat a l’escenari la referent Black Music Big Band, ja un clàssic que, com el mateix nom indica, no pot faltar en aquesta celebració de ritmes afroamericans. Aquest 2026 ja havia actuat dins el BMF, en un concert a Viladecans el passat febrer, però avui tornava a Girona per a celebrar de nou «una dècada de funk, soul i energia jove a l’escenari!», anuncien des de l’organització del festival.
Los Saxos del Averno han estat els encarregats d’acomiadar la festa amb un toc de R&B i Soul més madur. Amb la combinació dels seus sis membres; guitarra, veu, teclats, bateria i saxofons, acabar dempeus ha estat una fita gairebé impossible.
D’entre la multitud, s’hi trobava la Christine, de Toronto, amb la seva filla i la seva neboda. Feia un parell de dies que havien vist un cartell informatiu que anunciava el pícnic musical i no s’ho volien perdre abans de tornar cap a casa. «El meu germà viu aquí a Girona, nosaltres estem de visita i m’ha fet molta il·lusió venir a parar a un lloc com aquest, una bona casualitat, m’està agradant molt», ha explicat, ja que per a ella no entendre totes les cançons no ha estat pas un problema, mentre les pogués ballar.
Uns dels objectius del festival és precisament aquest, descobrir nous artistes, arribar a nous públics i, és clar, «un espai de projecció nacional i internacional de Girona, amb la presència d’artistes capdavanters mundialment i la programació a diferents poblacions del territori», expliquen des del certamen.
Caminar pels carrers de Girona i veure un any més que el Black Music Festival tornava a la ciutat gràcies als grans cartells que anunciaven concerts com el de Ben Harper, Gilipojazz, Las Panteras, Arp Frique & The Perpetual Singers, Morgan, entre d’altres, era saber que gaudir de la música d’origen i d’arrel tornava a ser una opció, i alguns dirien que un gran plaer. Fins avui, diversos espais de la ciutat (i de subseus com Lleida o Palma) han celebrat així la riquesa cultural i musical que porta el festival, enguany complint el seu quart de segle i establint-se com una cita més que consolidada.
Per tancar l’edició, el divendres 27 de març a les 20h, la Black Music Big Band Junior actuarà a Palamós, en la inauguració de la reforma del Passeig de Mar.
