Cap Butaca Buida omple platees i fa rècord amb 81.513 espectadors
Els 22 espais escènics i equipaments culturals que van prendre part en la jornada a les comarques de Girona, van sumar 5.265 assistents a espectacles de teatre, humor, música i dansa
DdG
La tercera edició de Cap Butaca Buida – Diada del Teatre va convertir el dia d’ahir en una gran celebració col·lectiva de les arts escèniques, amb teatres plens i funcions en marxa arreu. Un total de 261 espais escènics es van apuntar al projecte, programant 305 espectacles i 347 funcions en una mateixa jornada coincidint amb la Setmana Mundial del Teatre.
La iniciativa va reunir 81.513 espectadors, a l’hora de tancament del recompte, amb una ocupació mitjana del 88,66% de les sales, i va mobilitzar desenes de companyies i productores, equips tècnics i professionals del sector, connectant teatres grans i petits, sales públiques i privades, teatres municipals, ateneus i equipaments culturals. Barcelona va concentrar el volum més alt de públic, amb 165 espais escènics i 57.699 assistents, seguida de Tarragona (22 espais i 6.216 espectadors), Girona (22 i 5.265) i Lleida (17 i 4.516).
Més enllà de les dades, l’elevada ocupació registrada als teatres confirma la resposta del públic i consolida Cap Butaca Buida com una jornada compartida entre el sector i els espectadors. En només tres edicions, Cap Butaca Buida ha passat de 145 a 261 teatres participants, reforçant-se com una gran cita anual de celebració de les arts escèniques al voltant del Dia Mundial del Teatre.
La presidenta d’ADETCA, Isabel Vidal, va afirmar que «més enllà de les importants xifres, el més significatiu és veure els teatres plens. Cap Butaca Buida demostra la força d’un sector que, junt amb el públic, converteix el teatre en una gran celebració col·lectiva».
La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández Almodóvar, es va mostrar «molt satisfeta per l’èxit» i va desitjar que «seguim celebrant el teatre cada dia de l’any». Hernández també va ressaltar que, any rere any, s’incrementa el nombre sales participants «gràcies a la col·laboració publicoprivada i a la participació, també, dels teatres públics». «El Departament de Cultura està fent un esforç per ampliar els circuits i fer arribar l’oferta teatral a territoris on no n’hi havia i també per incrementar-la on ja existeix», va subratllar Hernández.
Festa de cloenda
Les dades de participació d’aquesta tercera edició es van fer públiques a la festa de cloenda de Cap Butaca Buida, celebrada a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona. La trobada va reunir professionals del sector, artistes i representants institucionals en una celebració que va servir per a compartir el balanç de la Diada del Teatre i reivindicar la força col·lectiva del projecte.
La vicepresidenta de 3Cat, Àngels Ponsa, va afirmar que «estem convençuts que la cultura, més enllà de ser una manera de mirar el món, és, per damunt de tot, un element cohesionador de la societat».
La participació gironina
La tercera edició de Cap Butaca Buida, la Diada del Teatre, buscava omplir ahir una vintena de funcions a les comarques gironines. La iniciativa, que convida el públic a ocupar les platees en una mateixa jornada coincidint amb la Setmana Mundial del Teatre, implicava enguany teatres i equipaments culturals de Banyoles, Bescanó, Caldes de Malavella, Corçà, Cassà de la Selva, Figueres, Girona, Lladó, Llagostera, Llívia, Palafrugell o Palamós. També s’hi han sumat Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Joan de les Abadesses, Santa Cristina d’Aro i Torroella de Montgrí.
La programació va incloure propostes de teatre contemporani, humor, música en directe, dansa, musicals i teatre amateur, amb noms com Sol Picó (La Cordero i el seu exèrcit, Teatre Municipal de Girona), Marcel Tomàs (Un tal Cèsar, Espai Ridaura de Santa Cristina d’Aro), Mercè Sampietro (Mixtura, Teatre Casino Llagosterenc) o Anna Moliner (You say tomato, Teatre de Bescanó).
Entre els espectacles que feia dies que ja havien fet el ple hi havia N’importe quoi, de Leandre Clown, al Teatre Municipal de Banyoles; Una estona amb Joan Pera a la sala del Centre Recreatiu de Cassà de la Selva, o Per fi me’n vaig, de Carles Sans, al Teatre de Salt. n
