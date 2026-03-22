Girona es prepara per viure per primer cop dues Nits Enderrock
Coincidint amb el desè aniversari del lliurament dels premis a la ciutat i el vintè aniversari de l’Auditori, se celebraran dues gales: dimecres la de clàssica i jazz i dijous la de música popular
L’Auditori de Girona es prepara per viure per primera vegada dues Nits Enderrock. Coincidint amb el desè aniversari del lliurament dels Premis Enderrock a Girona i el vintè aniversari de l’Auditori, el Grup Enderrock amplia l’aposta amb dues nits dedicades a celebrar la bona salut de la música catalana la setmana vinent, dimecres i dijous.
I és que, el vespre abans de l’entrega dels Premis Enderrock de música popular, la sala de cambra de l’Auditori acollirà també la Gala 440 de Clàssica i Jazz, que fins l’any passat se celebrava en un format matinal a La Mercè.
Pel que fa als guardons, si l’any passat la cosa va quedar ben clara, amb Oques Grasses emportant-se quatre dels guardons de la nit, enguany, a priori, els XXVIII Premis Enderrock quedaran més repartits. Ginestà és el grup més nominat dels Premis Enderrock per votació popular, amb tres candidatures al millor artista, disc de pop-rock i cançó per Tot el que ens queda, però, trepitjant-los els talons, els segueixen Alosa, Buhos, Figa Flawas, La Fúmiga, Oques Grasses i The Tyets, amb dues nominacions cadascú.
La resta de finalistes -de Miki Núñez a La Ludwig Band, passant per Mushka, El Petit de Cal Eril o Cala Vento- són una trentena de candidats a una sola categoria, un fet que, a parer de l’organització, «mostra la diversitat i riquesa del panorama actual de la música catalana».
El resultat de la tercera i definitiva ronda de votació -la segona, que els ha dut fins aquí, va rondar els 56.500 vots- es coneixerà dijous 26 en la tradicional nit dels Premis Enderrock dedicada a la música popular, que arriben a la 28a edició. El dia abans, dimecres 25, se celebrarà la Gala 440 de Clàssica i Jazz. En aquest cas, opten al premi per votació popular artistes com Laura Andrés, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Alba Pujals o Èlia Blasco.
Els guardons especials
Entre els que ja se saben guanyadors hi ha els mereixedors dels premis de la crítica -Remei de Ca la Fresca (millor disc de l’any), Rosalía (premi especial del jurat), Sidonie (millor artista de l’any), Feliu Gasull (millor disc de clàssica) o Irene Reig (millor disc de jazz), per exemple-, però també els guardons especials.
En la gala dels Premis Enderrock, la cantant empordanesa Sílvia Pérez Cruz serà distingida amb el Premi Enderrock a la Trajectòria coincidint amb la celebració dels seus trenta anys de carrera artística; el músic i folklorista Artur Blasco rebrà el d’Honor per la recuperació de l’acordió diatònic al Pirineu i la preservació del cançoner de tradició oral de les comarques de muntanya, i Sopa de Cabra, l’Enderrock d’Or pels seus quaranta anys de carrera. També celebren quatre dècades Lax’n’Busto, a qui es distingirà amb l’Enderrock Estrella per celebrar l’efemèride i la reunió de la formació original encapçalada per Pemi Fortuny.
El vespre abans, s’entregarà el Premi Enderrock-440 d’Honor al tenor Josep Carreras i l’Enderrock-440 a la Trajectòria al pianista de jazz Ignasi Terraza, mentre que Raquel García-Tomàs s’alçarà amb el reconeixement a la millor compositora. En aquesta gala també s’entregaran els reconeixements a la indústria musical: el Joan Trayter de producció, que reconeixerà la feina del músic i productor mallorquí Lluís Cabot (akaluigi), que després d’encapçalar Da Souza ha aportat el seu segell als treballs de Maria Jaume, Fades, Julieta & Mushka, Triquell o Ouineta, i el nou Premi Enderrock Llengua i Música serà per al comunicador i DJ Òscar Dalmau.
Les actuacions musicals
Com és habitual, entre premi i premi s’estrenaran algunes de les cançons que aspiren a sonar amb ganes en els propers mesos. Entre les dues nits s’han previst una vintena d’actuacions.
A la Gala Enderrock-440 de Clàssica i Jazz, que estarà presentada pels periodistes Sara Loscos i Oriol Padrós, hi actuaran conjuntament Mar Pujol i Ferran Palau, el pianista Ignasi Terraza o Fredrik i la Cobla Ciutat de Girona, que interpretaran La sardana p’en Berto, que connectarà poesia i música i serà un avanç del nou disc previst per al novembre de 2026.
Pel que fa als Premis Enderrock, repetiran com a presentadors Alba Riera i Andreu Juanola i hi haurà un tast dels nous treballs discogràfics de Joan Dausà, La Ludwig Band, Mama Dousha, Maria Jaume, Fades, Dan Peralbo i El Comboi, Ouineta o Guillem Roma.
