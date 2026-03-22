“El meu Mediterrani”, d’Elke Daemmrich, s’exposa a Castell d’Aro
El Castell de Benedormiens acull una cinquantena d’obres de l’artista alemanya, en una mostra que explora la seva visió del Mediterrani
Des del 21 de febrer fins al 12 d'abril de 2026, el Castell de Benedormiens de Castell d'Aro acull una exposició de l'artista alemanya Elke Daemmrich, titulada El meu Mediterrani.
L’exhibició, que consta d’una selecció de 50 pintures i dibuixos de l'artista, mostra principalment la vinculació de l’artista amb el Mediterrani, que ha realitzat en part a la Costa Brava, territori que considera font d'inspiració.
No obstant això, la mostra també inclou treballs vinculats a altres temes, com ara els peladors de suro, l’arquitectura del Modernisme o les tensions referents al referèndum del 2017.
Elke Daemmrich, nascuda a Dresden el 1964, ha desenvolupat una carrera artística marcada per l'explosió cromàtica i una forta vinculació amb la natura. Elke aprofita la característica colorista per no limitar-se a la pura representació formal, aconseguint que la seva tècnica ragui en la transformació dels elements naturals sobre el paper. Sovint s’ha qualificat la seva pintura de realisme màgic portat al llenç.
La seva visió del Mediterrani, en particular, es distingeix per la vibració i l'energia que els seus colors transmeten. Cada una de les seves obres presenta una interpretació simbòlica de la natura, on les formes i els elements marins com pops, eriçons de mar i arbres emergeixen com a presències gairebé inabastables.
L’artista ha realitzat més de 110 exposicions individuals a tot el món, però en aquesta concreta deixa al descobert la seva visió més personal del Mediterrani, que combina una representació crua amb una gran càrrega emocional.
La mostra pot visitar-se dissabtes i diumenges, de 11:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00.
