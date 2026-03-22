Suu omple el Camp dels Noguers de Crespià en el concert inaugural del Recòndit
El festival programa artistes consolidats i emergents a pobles de menys de 2.000 habitants del Pla de l'Estany
La cantautora barcelonina Suu ha omplert de música el Camp dels Noguers de Crespià (Pla de l'Estany) aquest diumenge el migdia amb un concert en acústic. L'actuació ha donat el tret de sortida a la sisena edició del Recòndit, un festival que aposta per portar artistes consolidats i emergents a municipis de menys de 2.000 habitants del Pla de l'Estany. "Ens encanta perquè ve gent que potser no és molt fan de l'artista ni molt activa culturalment, però a qui l'atrau el format del festival i té ganes de descobrir noves propostes", ha explicat el director artístic, Pau Planas. En total, fins al juny s'han programat una vintena de concerts repartits entre nou municipis de la comarca.
El concert ha reunit desenes de persones en un ambient distès i familiar, amb part del públic assegut directament a terra, al Camp de les Noguers de Crespianes, a Crespià, un poble d'uns 250 habitants. En format acústic i acompanyada només de guitarra, Suu ha repassat alguns dels seus temes més coneguts amb una posada en escena propera i natural, compartint amb els assistents les històries darrere les cançons. En alguns moments, fins i tot, ha deixat que fos el públic qui escollís el següent tema. "L'indret és increïble, entenc que vulgueu venir", ha assegurat la cantant.
El director artístic del festival, Pau Planas, ha destacat que encaren la nova edició "molt emocionats". "Són moltes hores de preparació i, quan arriba el primer concert, és una celebració i la constatació que tot comença a agafar forma", ha explicat a l'ACN.
Planes ha explicat que el festival continua creixent tant en municipis com en espais. En aquesta edició, el Recòndit recupera la participació de Fontcoberta, que ja havia format part del projecte en els inicis, i també incorpora noves localitzacions. "Cada any intentem descobrir espais que potser la gent no havia visitat mai, tot i mantenir alguns escenaris que ja són emblemàtics del Recòndit", ha assenyalat.
Pel que fa a la programació, el director artístic ha remarcat la presència d'artistes destacats i diverses estrenes. Entre els noms més esperats hi ha Joan Miquel Oliver, que presentarà nou disc, el 2 de maig als Jardins del Polivalent de Crespià. També acolliran el debut en directe de Max Navarro, sortit d'Operación Triunfo, que actuarà a la Vil·la Romana de Vilauba (Camós), així com les noves propostes del Quartet Mèl (19 d'abril a Can Casadevall, a Serinyà) i de Renaldo & Clara, que actuaran el 29 de maig a la plaça del Castell de Palol de Reverdit. Completen el cartell, noms com Ramon Mirabet, l'11 d'abril a Sant Mer de Vilademuls, i Maria Jaume, el 5 de juny a l'església de Sords.
Un públic "que s'atreveix a descobrir"
Segons Planas, el festival ha aconseguit atraure un públic que no necessàriament és seguidor habitual dels artistes programats. "Ens encanta que vingui gent amb ganes de descobrir, que confia en el projecte i s'atreveix a escoltar propostes noves", ha afirmat. Aquesta fidelitat els ha permès apostar tant per noms consolidats com per talents emergents.
Tot i aquesta consolidació, Planas ha reconegut que la logística continua sent el principal repte. "No és fàcil organitzar concerts en espais no convencionals com aquest diumenge, enmig d'un camp. Cal fer-ho bé i amb el mínim impacte possible sobre el territori", ha explicat i ha agraït la implicació dels ajuntaments i del públic.
El Recòndit té com a objectiu descentralitzar la cultura i la música en directe. Des de fa sis anys programa artistes de primer nivell i emergents als pobles de menys de 2.000 habitants del Pla de l'Estany, amb una programació regular que s'allargarà des del mes de març fins a finals de juliol.
