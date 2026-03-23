La Capella Polifònica interpretarà després de 77 anys un oratori de Francesc Civil
La coral intepretarà el Dilluns Sant a la catedral de Girona "Les Set paraules de Crist a la Creu" amb el Quartet Gerió i la veu de Josep Maria Fonalleras
La Capella Polifònica de Girona recuperarà en un concert a la catedral de Girona l'oratori Les Set paraules de Crist a la Creu del compositor Francesc Civil que fa 77 anys que no s'interpreta. El recital es farà Dilluns Sant a les 19 h amb un programa que combinarà el cant coral amb les intervencions musicals del Quartet Gerió i la declamació i lectura de textos per part de l'escriptor Josep Maria Fonalleras. El recital és resultat de la iniciativa conjunta de la coral gironina, el Capítol de la Catedral de Girona i la Pastoral de Turisme del Bisbal de Girona.
La direcció musical anirà a càrrec de Martí Ferrer i Bosch, responsable també de la preparació de la versió per a veus mixtes d'aquesta obra originalment escrita per a veus d'homes.
L'oratori Les Set Paraules de Crist a la Creu va ser compost per Civil el 1944 i no va ser estrenat fins cinc anys després. La peça està escrita per a cor i quartet de corda i està pensada ser interpretada en el marc de les Tres hores d'agonia de Crist, que se celebrava el Divendres Sant entre les dotze del migdia i les tres de la tarda. Està escrita en set moviments lents i la composició se serveix de fragments dels evangelis en llatí i d'una glosa per a cada paraula.
