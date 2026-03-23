La Càtedra d’Arqueologia de Roses obre de nou al públic les tasques del laboratori arqueològic

Els participants podran col·laborar amb els arqueòlegs en el tractament dels materials recuperats durant les excavacions

Una de les edicions anteriors de l'experiència. / Ajuntament de Roses

DdG

Roses

La Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic tornarà a oferir aquesta primavera la possibilitat que el públic conegui i participi en les tasques que es duen a terme al laboratori arqueològic, en el marc dels treballs d’excavació de la vila medieval de la Ciutadella. Després de la bona resposta d’edicions anteriors, l’activitat es repetirà amb l’objectiu de difondre els processos i tècniques propis d’aquest àmbit i apropar-los a la ciutadania.

L’experiència consistirà en dues sessions de tarda en què els participants podran col·laborar amb els arqueòlegs en el tractament dels materials recuperats durant les excavacions. Enguany, entre altres feines, es farà el registre i la documentació de la col·lecció d’elements pètrics conservats a la Ciutadella, com columnes, capitells i inscripcions. Els assistents podran participar en l’elaboració de fitxes, la presa de fotografies i la resta de documentació necessària, a més de treballar directament amb materials localitzats en les campanyes arqueològiques, com ceràmica, fauna, metalls o vidres.

L’activitat es farà els dies 29 i 30 d’abril, de 15 a 17 hores, a la Ciutadella de Roses. L’aforament està limitat a 12 persones, i cal inscripció prèvia abans del 24 d’abril o fins que s’exhaureixin les places. La proposta està recomanada per a majors de 14 anys.

