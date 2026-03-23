Els manaies de Banyoles, protagonistes de la inauguració de l'exposició 'Els últims dies de Pompeia'
El centre d'arts digitals IDEALs'endinsa en els últims dies de la ciutat romanaa amb una experiència immersiva, realitat virtual i metavers
El centre d'arts digitals IDEAL ha estrenat l'exposició 'Els últims dies de Pompeia', que barreja l'experiència immersiva, la realitat virtual, el metavers i els objectes històrics per a acostar el visitant fins a l'antiga ciutat romana, 2.000 anys enrere. L'experiència es podrà visitar al Palau Eugènia Victòria de Montjuïc, on s'han traslladat temporalment, amb un espai de 2.000 metres quadrats distribuïts en sis sales. L'experiència a l'IDEAL es va incaugurar dissabte amb un acte a les Fonts Màgiques de Montjuïc, amb la participació dels manaies de Banyoles, amb els seus vestits i armes de gladiadors romans, que llueixen durant la Setmana Santa.
L'experiència 'Els últims dies de Pompeia' busca acostar als visitants la cultura i les històries de les persones que vivien en aquesta ciutat romana l'any 79 dC. La sala immersiva de 360 graus permetrà viure el moment de l'erupció del volcà, mentre la realitat virtual s'endinsa en un amfiteatre per a viure batalles de gladiadors i el metavers explora la vida quotidiana dels pompeians.
A més de la sala immersiva, la de realitat virtual i el metavers, a l'espai del Palau Victòria Eugènia també hi haurà espais expositius tradicionals, amb objectes històrics originals i rèpliques, i un 'fotomaton' amb intel·ligència artificial.
El director de l'IDEAL, Jordi Sellas, destaca que és "una fusió perfecta entre la ficció, la fantasia del passat i el rigor científic del present". Afegeix que es basa en una novel·la del segle XIX, 'The last days of Pompeii' d'Edward Bulwer-Lytton, i que n'ha sortit "un homenatge a l'arqueologia moderna que ens ha permès descobrir la ciutat".
La historiadora de l'art i encarregada de curar la selecció, Míriam Huéscar, explica que van treballar prèviament durant dos anys per a recopilar moltíssima informació històrica i arqueològica abans de Pompeia. Sosté que les fites arqueològiques i científiques actuals han permès aprofundir en l'experiència immersiva.
La producció de Layers of Realitat va ser premiada pels lectors de National Geographic, i abans ha acollit més de 850.000 visitants a ciutats com Madrid, Brussel·les, Londres o Beijing, entre altres.
