El programa sardanístic "La Principal de Girona FM" guanya el premi Morratxa a la comunicació local
El jurat del guardó, atorgat per l'Agrupament d'Esbarts Dansaires i l'Obra del Ballet Popular, reconeix el seguiment informatiu del món dansaire
El programa La Principal de Girona FM, presentat i dirigit per Montserrat Juvanteny, ha guanyat el premi Morratxa a la comunicació local, uns guardons que dissabte van atorgar en un acte a Granollers l’Agrupament d’Esbarts Dansaires i l’Obra del Ballet Popular. Els premis volen reconèixer la tasca dels qui col·laboren i fan aportacions al moviment dansaire de Catalunya, i estan dividits en les categories d’entitat, persona, mitjà de comunicació local i publicació o treball de difusió. Enguany se n’ha celebrat la tercera edició.
El jurat ha reconegut la tasca del programa “La Principal de Girona FM” de l’emissora de ràdio municipal de Girona, que malgrat que està dedicat sobretot al món sardanista, també segueix l’actualitat del moviment dansaire. De fet, l’atorgament del premi s’ha justificat pel seguiment informatiu que s’ha fet dels 75 anys de l’Obra del Ballet Popular, entitat fundada el 1950, reconeguda amb la Creu de Sant Jordi, i que es dedica a la promoció de la sardana i la dansa tradicional; així com a la cobertura d’altres esdeveniments d’aquest àmbit, com els actes commemoratius del Mil·lenari de Montserrat. Han quedat finalistes Ràdio Sabadell i Ràdio Gràcia, pels seus programes i seguiment informatiu de l’activitat local del moviment dansaire.
“La Principal de Girona FM” és el programa de Girona FM dedicat al món de la sardana, i s’emet cada diumenge de nou a deu del matí, amb reemissió els dimecres de dotze a una del migdia. Amb Montserrat Juvanteny, col·laboradora de Diari de Girona al capdavant, i Arnau Vila al control de so, l’espai recull l’actualitat sardanista catalana, amb especial atenció a l’àmbit gironí, a través de notícies, entrevistes, agenda i efemèrides, acompanyat d’una selecció musical de la mateixa Juvanteny.
En els premis entregats dissabte a Granollers hi van assistir Montserrat Juvanteny, Arnau Vila i el director de l’emissora municipal, Oriol Mas. El programa també es pot escoltar en format pòdcast a través del web gironafm.cat.
El 26 de febrer, l’emissora de ràdio municipal també va guanyar el premi de comunicació local Carles Rahola en la modalitat de ràdio, pel programa especial fet amb motiu del Dia de la Música del 2025. El jurat va destacar en aquest cas la producció, el contingut i la presència al carrer de les quatre hores de directe de l'espai.
