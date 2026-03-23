El Sismògraf convidarà a caminar amb els artistes del festival
El certamen programa durant dos caps de setmana d'abril una vintena de propostes lligades al benestar i la caminada
La divuitena edició del Sismògraf convidarà a caminar amb els artistes del festival, a relacionar-se amb les pedres i a la meditació col·lectiva. Sota el lema «Caminar el món, celebrar el cos», el festival presenta una vintena de propostes durant dos caps de setmana d’abril que pivotaran sobre la idea de benestar i caminar, sempre lligats al paisatge de la Garrotxa. Noms de casa com Àngels Margarit, Eva Durban o Mal Pelo conviuen al cartell amb la presència internacional d’artistes com Nick Steur, els belgues Voetvolk o la Compagnie d’iElles.
Tot i que el gruix del festival es desenvoluparà del 24 al 26 d’abril, tindrà una prèvia el 18 i 19 amb el Sismodansa, amb un cartell centrat en la dansa contemporània, i el 23, amb un Sant Jordi ballat. Les «erupcions» d’aquest any, és a dir, els eixos temàtics de la programació pròpiament dita, que no són buscats però que «connecten» els diferents espectacles, segons la directora del Sismògraf, Tena Busquets, seran enguany el benestar i el caminar.
Entre les propostes destacades lligades al benestar hi ha títols com Souvenir Tossols, una acció participativa que recupera una coreografia històrica d’Àngels Margarit adaptada a Olot. També s’hi inscriuen experiències com Care to Carry, de Nick Steur, una caminada performativa on els participants aprenen l’art de portar una pedra al cap, o la meditació col·lectiva Humanhood:Sync, que va lligada a la dansa contemporània de Vortex, de Humanhood.
Pel que fa a les propostes que parteixen del caminar com a acte poètic i polític, però també com una forma diferent de relacionar-se amb l’entorn, hi ha la caminada amb la companyia belga Voetvolk, prèvia a l’estrena a l’Estat de l’espectacle Nomadics, o la Passejada vora riu, un itinerari d’arts vives pels marges del Fluvià i el Parc de Pedra Tosca amb diverses intervencions artístiques.
També s’hi inscriu la proposta de circ contemporani Le lichen prend racine comme Rosa prend le bus, de la Compagnie d’iElles, una creació site-specific que recorrerà Olot amb escenes performatives, o instal·lacions com Oasi, d’Irene Vicente Salas, que transforma l’espai escènic en un lloc de descans i contemplació, a més de WE. Nosaltres i el temps, la creació de Mal Pelo al voltant de la transmissió generacional i el trànsit per la vida.
Com és habitual, les accions participatives també seran un dels puntals de la programació, amb iniciatives com Mapa Brut, de Maria Camila Sanjinés, on el públic construeix col·lectivament una cartografia d’Olot amb fang; Lady Garden, una proposta escènica de Miss High Leg Kick inspirada en l’ikebana japonès que inclourà passejades de l’artista, convertida en bedoll, per Olot, o Granotes al cel, aigua a la terra! Rituals i danses de la pluja, amb què Banda Esfèrica invoca la pluja a través de la dansa, l’espai sonor i la col·laboració del públic.
El festival culminarà amb Parc Nou en Moviment, la tradicional matinal de diumenge dedicada a la dansa contemporània, amb la participació de cinc companyies.
Els pròlegs
L’edició d’enguany del Sismodansa inclou l’estrena de Mira, la primera proposta de carrer de la Companyia Eva Durban, dedicada a la dansa inclusiva, i Vortex, de la companyia Humanhood, que es completarà amb la meditació de Humanhood:Sync.
I, coincidint amb Sant Jordi, el Sismògraf proposa Sant Jordi Balla, una programació especial que connecta llibres i dansa a la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot que començarà amb la Visita Ballada a la biblioteca, amb Toni Jodar, i inclourà la inauguració de La lleixa de la dansa, un espai de la biblioteca dedicat a llibres sobre aquesta disciplina, amb la participació de ballarins, coreògrafs, teòrics i periodistes culturals que compartiran fragments de les seves obres abans de deixar-les disponibles per al públic.
