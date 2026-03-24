Llibres
Joana Marcús: "L'institut no és la vida, és un micromón i del bullying se'n surt"
‘Los ecos de Jude’ és la nova novel·la de l'escriptora juvenil supervendes Joana Marcús, en què recorre diferents fases vitals
Begoña Fernández
L'escriptora juvenil supervendes Joana Marcús (Mallorca, 2000), amb un currículum de 25 novel·les als 25 anys, acaba de publicar 'Los ecos de Jude', una història sobre les amistats tòxiques, les famílies desestructurades i l'assetjament escolar: "L'institut no és la vida, és un micromón i de l'assetjament escolar se'n surt".
En una entrevista amb EFE arran de la seva última novel·la, publicada per Montena, Marcús considera que Los ecos de Jude (que evoca la cançó Hey Jude, de The Beatles) és el seu primer llibre adult que escriu "des de zero, directament per a l'editorial" i que recorre diferents fases vitals, des de l'institut, on ella reconeix que també va patir assetjament, fins a una segona part que abasta la vintena de la protagonista.
Marcús, que va començar a escriure d'adolescent a la plataforma en línia Wattpad, on va arribar a tenir un milió de seguidors, rememora la seva experiència personal i admet que si et toca el bullying és "horrible: no ho desitjo a ningú".
No obstant això, l'autora vol llançar als adolescents un missatge de positivitat: "Encara que durant l'institut pensis que aquesta és l'única gent que coneixeràs, en sortiràs, tindràs una vida completament plena i, encara que passis un mal moment, tingues paciència perquè tot sempre millora".
A la novel·la, Marcús introdueix una eina original, una mena de 'narrador intrusiu', que de tant en tant interromp la trama per parlar amb el lector i anticipar què està pensant o què pot esperar de les pàgines següents, sense fer espòilers.
Marcús afirma que la idea del narrador va ser un recurs que va sorgir després de donar voltes a com desenvolupar el relat: "No volia escriure-ho tot des del punt de vista de la protagonista (Jude), però tampoc des de la fredor d'una tercera veu, així que vaig incloure a la història una narradora com si d'alguna manera jo estigués explicant un conte".
Dels 13 als 17 anys, un capítol a la setmana a Wattpad
Explica l'autora que dels 13 als 17 anys publicava un capítol, una vegada per setmana, a la plataforma en línia de lectura i escriptura Wattpad, on tenia com a referència milers de comentaris de més d'un milió de seguidors.
Marcús diu que no seguia al peu de la lletra aquests comentaris perquè tenia els seus propis plans, però l'ajudaven a encaminar la història cap a les inclinacions dels seus lectors. A partir dels 21 anys, les seves històries van suscitar interès editorial i van començar a ser publicades en format llibre com a novel·la romàntica, dins de la literatura 'Young adult'.
Amb Los ecos de Jude, l'autora ha descobert una nova estratègia d'escriptura que li ha permès escriure pensant en una història contínua i no com fins ara, quan deixava "un ganxo" al final de cada capítol perquè la gent continués llegint: "La meva nova manera de desenvolupar la novel·la completa m'ha agradat molt".
L'autora, que va trigar sis mesos a completar la història, admet que mai no té un pla de treball, sempre escriu sobre la marxa: "Em funciona millor i escolto millor la història dels personatges".
Una mare tòxica i una filla cuidadora
Marcús reconeix que Jude té molt de Joana, dins del fet que és ficció "i els personatges estan caricaturitzats". És el cas de Penny, una cantant famosa vinguda a menys des del naixement de la seva filla Jude, i que es converteix en una mare tòxica que culpa la nena del seu fracàs professional. Es tracta, diu l'autora, de situacions extremes i negatives, però enfocades de manera que evoquin algun moment de la vida amb què el lector se senti identificat.
Marcús explica que la protagonista té el perfil de cuidadora des de l'adolescència, té cura de l'avi, d'una mare trastocada i d'una germana petita, i aquesta característica li impedeix avançar.
"L'objectiu de la novel·la també era exposar el paper de les cures i vaig començar a traçar camins diferents que al final tenien com a fil conductor cançons dels Beatles".
Les cures d'adults a càrrec d'una adolescent, la falta d'autoestima, l'autodestrucció i el cinisme que la protagonista transforma en ressentiment amb el món són alguns dels temes que marquen la primera part de la història.
Per a Marcús es tracta d'una novel·la romàntica dirigida principalment a joves de 17 a 25 anys amb la qual pretén donar un missatge positiu: "Sempre hi ha un camí per prendre encara que pensis que estàs completament sola i no et queden opcions".
