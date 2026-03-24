L'editorial Cosa Nova 17488 obre la finestra a un retaule d'accents amb una primera antologia de relats
El segell empordanès s'estrena amb «Cartografia de l'estrany. Mapa 1: Finestres», que inclou contes de setze autors en llengua catalana que exploren els marges de l'estrany, com Jordi Llavina, Jaume C. Pons Alorda o Natàlia Cerezo
Cristina Vilà Bartis
Històricament, la literatura catalana havia disposat d’una nòmina de contistes rellevant amb noms com Mercè Rodoreda o Pere Calders, però els últims temps semblaria que el gènere hagi quedat relegat als reductes, a diferència d’altres tradicions com la italiana o la britànica. L’editora Veronica Botelho i l’escriptora Ester Enrich Coma es rebel·len contra aquesta realitat i publiquen, des de Cadaqués, una antologia de contes que esdevé la carta de presentació de l’editorial cadaquesenca Cosa Nova 17488. Batejat com Cartografia de l’estrany. Mapa 1: Finestres, aquest primer recull inclou setze relats de nou escriptores i set escriptors, setze veus diverses i lingüísticament plurals que conviden el lector a navegar-hi pausadament, des d’una mirada personal, pels marges de l’estranyesa, un atenuant seductor per aquests temps líquids i volàtils que vivim.
"El conte té una dificultat que la novel·la no pateix tant i és que, amb molt poc, has de dir tot un univers, condensar un missatge entre línies i amb poques frases", assenyala Ester Enrich, responsable de coordinar aquesta primera antologia. Ha estat, diu, una aventura "meravellosa" veure com els autors i autores que convidava s’hi sumaven sense haver d’insistir-los massa. En aquesta ocasió, no hi ha paritat i la balança es decanta a favor de les dones, un gest buscat per pal·liar "la mancança" d’escriptores que percep Veronica Botelho. Ella també s’ha deixat convèncer per Enrich per incloure un conte seu en aquesta antologia. La resta d’autors són Anaïs Franquesa Griso, Javi Fernández, Àngels Castelló, Sílvia Alberich Castellanos, Òscar Palazón, Caroline Mowatt, Jaume C. Pons Alorda, Irene Almolda Ardid, Roger Coch, Natàlia Cerezo, Eulàlia Canal, Jordi Llavina, Jordi Diu i Joaquim Biendicho i la mateixa Ester Enrich. El resultat és un retaule d’accents ric i divers que arriben des de diferents punts de Catalunya, el País Valencià i l’arxipèlag Balear, un valor que s’ha respectat i que esdevé un element enriquidor.
Una de les particularitats que relliga tots els contes són les finestres que van apareixent, siguin físiques o simbòliques "obertes cap al desconegut o l’insòlit", avança Enrich. L’altre element, ja esmentat i que avança el títol de la col·lecció, és la interpretació feta per cada autor de la paraula "estrany" que s’ha traduït amb pinzellades surrealistes, oníriques, realisme màgic o sàtira social. En alguns casos ha estat un repte "desafiant", com va ser el cas de Botelho, en altres, fins i tot, terapèutic.
Els autors convidats trenquen amb la norma i es donen ales per experimentar l’estranyesa sigui "amb la forma d’escriptura o amb el significat". Aquest punt desconcertant es fa extensible, fins i tot, en les "juganeres" biografies dels creadors condensades en una única frase que els representa a cada un. Dins la mateixa línia, la minimalista i simbòlica coberta que llueix l’antologia amb una il·lustració de Gustavo Frazão amb una finestra oberta que recorre l’orografia del cap de Creus i el blau del Mediterrani. La completa el disseny de Maria Sansalvadó.
Tant Veronica Botelho com Ester Enrich no amaguen l’emoció que senten en veure el primer llibre de Cosa Nova 17488 acabat de sortir del forn i a punt de ser compartit, un primer mapa que ja navega cap a l’insòlit i que cada any explorarà conceptes diferents. La directora editorial en destaca la part sensorial, com "el llibre et fa sentir, com a lector, moltes coses diferents". Ester Enrich va més enllà i el descriu com "magnètic". A aquesta felicitat li sumen haver estat reconegudes amb un Premi Talent 2025 de la Fundació Impulsa Talentum.
